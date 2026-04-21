Ένας Τούρκος πολιτικός έγινε viral στη χώρα του, όχι λόγω της ανάληψης των νέων του καθηκόντων, αλλά εξαιτίας του εντυπωσιακού μουστακιού του, που τράβηξε έντονα την προσοχή.

Ο Ορχάν Αβτζί ήρθε στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση του διορισμού του ως επικεφαλής του περιφερειακού παραρτήματος του Κόμματος «Χουζούρ».

Advertisement

Advertisement

Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον του κοινού δεν επικεντρώθηκε τόσο στον διορισμό του, όσο στη φωτογραφία του, η οποία προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων. «Υπάρχει ένα πρόσωπο μέσα στο μουστάκι του», έγραψε χιουμοριστικά ένας χρήστης, με τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζουν την ανάρτηση.

Σύμφωνα με το αγγλόφωνο turkiyetoday, «ο Ορχάν Αβτζί, που τοποθετήθηκε επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος του Κόμματος Χουζούρ στην περιοχή Καρλιόβα του Μπινγκόλ, προσέλκυσε την προσοχή στο διαδίκτυο χάρη στο ιδιαίτερο, παλαιού τύπου μουστάκι του».

Η viral εικόνα του πολιτικού συνοδεύτηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, από πληθώρα σχολίων, με αρκετούς να επισημαίνουν την ομοιότητά του με πολλούς φανταστικούς χαρακτήρες.