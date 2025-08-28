Αποτέλεσμα ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο - Άνθρωποι στέκονται στο σημείο όπου βρίσκεται το κτίριο που στεγάζει το τοπικό παράρτημα του Βρετανικού Συμβουλίου μετά το χτύπημά του από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, στο Κίεβο της Ουκρανίας, 28 Αυγούστου 2025.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουκρανία, στο Κίεβο επλήγη από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές την Πέμπτη, προκαλώντας τις αντιδράσεις της ΕΕ η οποία κάνει λόγο για προμελετημένη επίθεση. Μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από τη σφοδρή επίθεση της Μόσχας είναι και το Βρετανικό Συμβούλιο με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις παράλογες και να κατηγορεί τον Πούτιν ότι σκοτώνει παιδιά και αμάχους και πως σαμποτάρει την όποια ελπίδα για την ειρήνη. «Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει» τόνισε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο Χ. Από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι επικοινώνησε τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον Τραμπ υπογραμμίζοντας ότι ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Κομισιόν μετά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου ενημέρωσε για την επικοινωνία της με τον Αμερικανό πρόεδρο καθώς και τον πρόεδρο της Ουκρανία και υπογράμμισε την ανάγκη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία με σταθερές και «αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε ατσάλινο σκαντζόχοιρο».

«Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας μέσο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» είπε.

Πριν τη συνάντηση των υπουργών Αμυνας και Εξωτερικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίθεση στο Κίεβο, σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη των συναντήσεων των υπουργών Αμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, όπου κυρίαρχο θέμα θα είναι η ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και πολύ περισσότερο οι μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ο Πούτιν δεν θα διστάσει να χτυπήσει την ΕΕ

Η πρόεδρος της Κομισιόν νωρίτερα σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους δήλωσε εξοργισμένη επισημαίνοντας ότι αυτή ήταν η πιο θανατηφόρα επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο.

Όπως είπε δύο πύραυλοι χτύπησαν σε απόσταση 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.

«Αυτό είναι μια άλλη θλιβερή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, σκοτώνοντας τυφλά αμάχους – άνδρες, γυναίκες και παιδιά – και στοχεύοντας ακόμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Επέμεινε στην επιβολη μέγιστης πίεσης στη Ρωσία και στην ενίσχυση των κυρώσεων σημειώνοντας ότι σύντομα θα παρουσιάσει το 19ο πακέτο αυστηρών κυρώσεων.

«Παράλληλα, προωθούμε τις εργασίες σχετικά με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Και, φυσικά, εξασφαλίζουμε ισχυρή και αταλάντευτη υποστήριξη στην Ουκρανία, τη γείτονά μας, εταίρο, φίλη και μελλοντικό μέλος».

Επιπλέον γνωστοποίησε ότι αύριο Παρασκευή θα ξεκινήσει περιοδεία στα στα επτά κράτη μέλη «που ενισχύουν και προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία».

I'm outraged by the missile and drone attack on Kyiv, killing men, women and children.



And damaging our EU diplomatic mission.



My thoughts go to our brave staff.



Russia's strikes on Kyiv will only strengthen Europe's unity and Ukraine's defiance ↓ https://t.co/VzuBWIPxzH Advertisement August 28, 2025

«Παραβίαση της Συνθήκης της Βιέννης»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «στόχευσε διπλωμάτες – κατά ευθεία παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης».

During the night strike, Russia also targeted diplomats—in direct breach of the Vienna convention. The EU mission to Ukraine was damaged. This requires not only the EU’s, but worldwide condemnation. We express solidarity with our EU colleagues and are ready to provide assistance. pic.twitter.com/NqP1JGJxIy — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις και τις χαρακτήρισε ως πράξεις τρομοκρατίας και βαρβαρότητας.

«Η Ευρώπη δεν θα φοβηθεί»

Αναφορικά με την επίθεση πρώτη η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος έγραψε στο Χ: “Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τις σημερινές ρωσικές επιδρομές σε μη στρατιωτικές περιοχές”.

“Καταδικάζω σθεναρά αυτές τις βίαιες επιθέσεις, ένα σαφές σημάδι ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και επιλέγει τον τρόμο”, είπε η Μάρτα Κος και πρόσθεσε: “Η πλήρης αλληλεγγύη μας είναι προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υπομένουν αυτή την επίθεση”.

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.



I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.



Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ Advertisement August 28, 2025

«Για μια ακόμη νύχτα θανατηφόρων ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση προμελετημένη.

«Η ΕΕ δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Η επιθετικότητα της Ρωσίας ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της» τόνισε ο Κόστα.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.



My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.



The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

«Αυτή είναι η ειρήνη της Ρωσίας»

Η “ειρήνη” της Ρωσίας χθες το βράδυ: ένα μαζικό χτύπημα στο Κίεβο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους. Τουλάχιστον 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, πολλά κτίρια καταστράφηκαν.Η αντιπροσωπεία της ΕΕ υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα. Αυτή είναι η πραγματική απάντηση της Μόσχας στις ειρηνευτικές προσπάθειες, έγραψε στο Χ η πρέσβης της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Ματέρνοβα αναρτώντας και φωτογραφίες από το κτίριο.

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.



At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.



The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.



This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

Στο ίδιο πνεύμα και η ανάρτηση της αντιπροέδρου της Κομισιόν και Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας.

«Ενώ ο κόσμος αναζητά έναν δρόμο προς την ειρήνη, η Ρωσία απαντά με πυραύλους. Η ολονύκτια επίθεση στο Κίεβο δείχνει μια συνειδητή επιλογή για κλιμάκωση και χλευασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες και να διαπραγματευτεί» ανέφερε στο Χ.

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.



The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.



Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει κλιμακώσει τις αεροπορικές επιδρομές της σε όλη την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, παρά τις αυξανόμενες προσπάθειες της Δύσης για την επίτευξη διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου.

Όσον αφορά τις σημερινές επιθέσεις όπως ήταν αναμενόμενο η Μόσχα αποποιήθηκε των ευθυνών της υποστηρίζοντας ότι στόχευε μόνο στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας.