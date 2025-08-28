Τρία παιδιά είναι μεταξύ των 13 νεκρών από το μεγάλο ρωσικό κύμα πληγμάτων στο Κίεβο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, είπε ότι τα τρία παιδιά ήταν δύο, δεκατεσσάρων και δεκαεπτά χρονών. Δεκάδες ακόμα είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, που κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιλέγει «βαλλιστικά όπλα αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ζημιές υπέστη το κτίριο της αποστολής της ΕΕ, καθώς και τα γραφεία του British Council, που βρίσκονται στο ίδιο τετράγωνο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα. «’Αλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυχτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από πλευράς του, είπε ότι αναχαίτισε τη νύχτα 102 ουκρανικά drones.

Με πληροφορίες από BBC- ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP