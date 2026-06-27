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Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις επιθέσεις με drones από το Ιράν στην επικράτειά του το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, λέγοντας πως διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύσει την κυριαρχία και την ασφάλειά του. Υπενθυμίζεται πως στο Μπαχρέιν έχει βάση ο αμερικανικός 5ος Στόλος.

⁠Επίσης, ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε πως επλήγη από ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, έγινε σήμερα γνωστό από τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του, όμως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά, πρόσθεσε η UKMTO.

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Το Ιράν είχε πει νωρίτερα πως είχε χτυπήσει στόχους που συνδέονταν με τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι στόχοι ήταν αυτοί ούτε το πού ήταν.

Οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις στις νότιες ακτές του Ιράν, ως απάντηση σε ιρανική επίθεση με drone σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Επίσης, ισραηλινή επίθεση με drone αναφέρθηκε στη Ναμπατίγιε, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ και ο Λίβανος έκλεισαν συμφωνία για να σταματήσουν οι συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Χεζμπολάχ. Και οι δύο πλευρές είπαν πως η συμφωνία αποτελεί βήμα στο πλαίσιο του οποίου καλείται η Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί και ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν από τον Λίβανο, μα ήταν ασαφές το πώς κάτι τέτοιο θα εφαρμοζόταν. Η Χεζμπολάχ είπε πως δεν θα συνεργαστεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters-AFP