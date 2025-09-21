Ένας 22χρονος άνδρας κατηγορήθηκε επισήμως στο Ισλαμαμπάντ για τη δολοφονία της 17χρονης αστέρας του TikTok, Σάνα Γιουσάφ, η οποία είχε επανειλημμένα απορρίψει τις ερωτικές του προτάσεις.

Το έγκλημα, που διαπράχθηκε τον Ιούνιο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Πακιστάν: κύμα συμπαράστασης προς το θύμα αλλά και επικριτικά σχόλια που επέρριπταν ευθύνες στη νεαρή, πυροδοτώντας μια σκληρή δημόσια συζήτηση για τη θέση των γυναικών στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο φερόμενος δράστης, Ούμαρ Χαγιάτ –γιος πρώην δημοσίου υπαλλήλου και ενεργός χρήστης του TikTok– συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό και φέρεται αρχικά να ομολόγησε την πράξη του. Ωστόσο, το Σάββατο, ενώπιον του δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, δήλωσε αθώος, υποστηρίζοντας: «Όλες οι κατηγορίες εναντίον μου είναι αβάσιμες και ψευδείς».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Χαγιάτ εισέβαλε στο σπίτι της Γιουσάφ στην πρωτεύουσα, την πυροβόλησε δύο φορές, άρπαξε το κινητό της και τράπηκε σε φυγή. Είχε προηγουμένως προσπαθήσει πολλές φορές να τη συναντήσει, χωρίς επιτυχία.

Η Σάνα Γιουσάφ, με μισό εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, είχε αποκτήσει μεγάλη επιρροή στο πακιστανικό διαδίκτυο. Μετά τον θάνατό της, ο λογαριασμός της στο TikTok ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια ακολούθους. Στα βίντεό της παρουσίαζε στιγμιότυπα από αγαπημένα καφέ, προϊόντα ομορφιάς και παραδοσιακές φορεσιές. Στο τελευταίο της βίντεο στο Instagram εμφανιζόταν να γιορτάζει τα γενέθλιά της, κόβοντας τούρτα ανάμεσα σε μπαλόνια.

Η υπόθεση ανέδειξε για άλλη μια φορά τη δημοφιλία του TikTok στο Πακιστάν, όπου εκατομμύρια νέοι –ιδίως γυναίκες– χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να εκφραστούν και να κερδίσουν εισόδημα, σε μια κοινωνία όπου λιγότερο από το ένα τέταρτο των γυναικών συμμετέχει στην επίσημη αγορά εργασίας.

