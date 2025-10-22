Με αιχμηρό τόνο, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ απάντησε στον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αποδομώντας την πρόταση του να γίνει η Κύπρος «ο 82ος νομός της Τουρκίας», καλώντας την Άγκυρα, δηλαδή τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να αναγνωρίσει έμπρακτα την πολιτική αυτονομία των Τουρκοκυπρίων. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, έστειλε αυτό το σαφές μήνυμα προς τον εθνικιστή ηγέτη Ντεβλέτ Μπαχτσελί, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη ρητορική περί «προσάρτησης» των Κατεχομένων και υπερασπιζόμενος τη βούληση των Κυπρίων, όπως προέκυψε από τις κάλπες της περασμένης Κυριακής.

«Σήμερα, δυστυχώς, επιχειρεί να δώσει στην Κύπρο αριθμό πινακίδας, να πει “η Κύπρος να γίνει ο 82ος νομός μας”, να μην αναγνωρίσει τις εκλογές στην Κύπρο. Αυτό είναι εξαιρετικά λάθος», τόνισε ο Οζέλ, υπογραμμίζοντας ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η άρνηση της Άγκυρας να αναγνωρίσει την πολιτική αυτονομία των Τουρκοκυπρίων. «Όταν λέτε στον κόσμο “αναγνωρίστε τη Βόρεια Κύπρο”, πρώτα πρέπει να την αναγνωρίσετε εσείς οι ίδιοι. Πρέπει να σεβαστείτε τη βούληση του λαού», είπε, αναδεικνύοντας την αντίφαση γύρω από το ψευδοκράτος.

Advertisement

Advertisement

Ο πρόεδρος του CHP υπενθύμισε την τουρκική επέμβαση του 1974, συνδέοντάς την —όπως είπε— με σημερινή ευθύνη σεβασμού της δημοκρατικής επιλογής των Κυπρίων: «Όσο αποφασισμένοι ήμασταν το 1974 να τερματίσουμε τις θηριωδίες στην Κύπρο με την Ειρηνευτική Επιχείρηση, τόσο αποφασισμένοι είμαστε και σήμερα να σεβαστούμε το δικαίωμα του λαού της Κύπρου να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και να εκλέγει τους δικούς του ηγέτες. Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί την Κύπρο ως την πίσω αυλή της Τουρκίας».

Στο ίδιο αυστηρό ύφος, απέρριψε την αντίληψη της «κηδεμονίας»: «Εδώ δεν έχουμε καμία πρόθεση να παριστάνουμε τον πατέρα ή τη μητέρα σε κανέναν. Η “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” είναι κράτος με δική του βούληση, αδελφό κράτος της Τουρκίας».

Αναφερόμενος στα εκλογικά αποτελέσματα στα Κατεχόμενα, ο Οζέλ επέμεινε ότι το μήνυμα είναι η αδυναμία αναχαίτισης της αλλαγής: «Από τις εκλογές στην Κύπρο δεν πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι κερδίσαμε, αλλά ότι οι ίδιοι οι ηττημένοι ντροπιάστηκαν. Το μάθημα είναι ότι όταν έρχεται η ώρα για μια αλλαγή, κανείς δεν μπορεί να την σταματήσει — ούτε και στην Τουρκία». Η φράση, διατυπωμένη με διπλωματική προσοχή, απευθύνεται ευθέως στην Άγκυρα.

Ο Οζέλ στήριξε ανοιχτά τον Τουφάν Ερχιουρμάν, χαιρετίζοντας «την ψύχραιμη, εποικοδομητική και σωστή γλώσσα» του για τις σχέσεις με την Τουρκία και προειδοποίησε: «Αν δώσετε στην Κύπρο πινακίδα, θα την αντιμετωπίζετε ως επαρχία — και τον εκλεγμένο πρόεδρό της ως νομάρχη».