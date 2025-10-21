Κατεπείγουσα σύγκληση της λεγόμενης βουλής στο ψευδοκράτος ζήτησε ο πρόεδρος του Κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί και κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας ξανά την άμεση προσάρτηση των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου, δύο μέρες μετά τα αποτελέσματα των λεγόμενων προεδρικών εκλογών στα Κατεχόμενα.

Ο Μπαχτσέλι, του οποίου οι δηλώσεις έχουν κατά καιρούς προαναγγείλει την πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν, απέρριψε την Τρίτη τις εκκλήσεις για μια ομοσπονδιακή λύση στη Μεγαλόνησο δήλωσε προκλητικά ότι «η Κύπρος είναι τουρκική και πατρίδα των Τούρκων».

Η συντριπτική νίκη του κεντρόου Τούφαν Ερχιουρμάν έχει δώσει νεες ελπίδες για το ξεμπλοκάρισμα των ειρηνευτικών συνομιλιών που βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και οκτώ χρόνια στην Κύπρο. Ο Ερχιουρμάν έχει δεσμευτεί να ξαναρχίσει τις συνομιλίες με την Λευκωσία.



Ο Ερντογάν συνεχάρη τον νέο ηγέτη μετά τις εκλογές της Κυριακής, αλλά τα σχόλια του Μπαχτσέλι υπογραμμίζουν την πίεση του εθνικιστικού μπλοκ για στενότερη πολιτική και εδαφική ευθυγράμμιση με την Άγκυρα.



«Το κοινοβούλιο της “ΤΔΒΚ” πρέπει να λάβει απόφαση για την ένταξη στην Τουρκική Δημοκρατία», δήλωσε ο Μπαχτσέλι στην κοινοβουλευτική του ομάδα την Τρίτη, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

«Η τύχη των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί με αυτό το επίπεδο συμμετοχής», δήλωσε σχετικά με την ψηφοφορία της Κυριακής. «Οι προτάσεις για ομοσπονδία δεν έχουν καμία ισχύ ούτε μέλλον. Η Κύπρος είναι εθνικό μας ζήτημα και δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα να κάνουμε πίσω από αυτόν τον δίκαιο αγώνα».