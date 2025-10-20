Η θριαμβευτική επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν από την πρώτη Κυριακή των εκλογών στα κατεχόμενα στην Κύπρο επαναφέρει στην συζήτηση την προοπτική επανέναρξης συνομιλιών για το Κυπριακό.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν τα πρώτα μηνύματα της ελληνοκυπριακής πλευράς, ωστόσο αυτό που όλοι αναμένουν να δουν είναι η αντίδραση της Άγκυρας, την στιγμή που ο εκλεκτός του Ερντογάν, ο Ερσίν Τατάρ συγκέντρωσε περίπου τις μισές ψήφους από τον αντίπαλό του, με τους Τουρκοκυπρίους να «γυρίζουν την πλάτη» στην λύση δύο κρατών, όπως υποστηρίζει η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

Πράγματι, όπως φάνηκε και από το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Τατάρ δημιούργησε μία αρκετά κακή εικόνα για τον εαυτό του και τελικά ούτε η ίδια η Άγκυρα δεν κατάφερε να τον διασώσει, με τις διάφορες παρεμβάσεις που έκανε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Ερχιουρμάν συγκέντρωσε σχεδόν τις διπλάσιες ψήφους από τον αντίπαλό του, εξασφαλίζοντας το 62,76% έναντι 35,81% του Τατάρ, με το ποσοστό συμμετοχής να ανέρχεται σε 64,87%. Σύμφωνα με αναλύσεις από τα κατεχόμενα, φαίνεται πως μία μεγάλη μάζα ψηφοφόρων της τουρκοκυπριακής δεξιάς δεν πήγε να ψηφίσει, κάτι που αποτυπώνει την μεγάλη δυσφορία προς το πρόσωπο του Τατάρ.

Η πρώτη τοποθέτηση Ερχιουρμάν

Ο νεοεκλεγής πρόεδρος στα κατεχόμενα ευχαρίστησε αρχικά όσους τον στήριξαν, δηλώνοντας ότι θα εργαστεί με συναίνεση. Η πρώτη δήλωση του Ερχιουρμάν δεν περιλάμβανε την λέξη Κυπριακό, όμως όπως υποστήριξε, η εξωτερική πολιτική θα ασκείται σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα.

Ο Ερχιουρμάν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στις διατυπώσεις του και φυσικά φρόντισε να ευχαριστήσει τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Αντιπρόεδρο, Τζεβντέν Γιλμάζ και τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν για τα συγχαρητήρια μηνύματά τους.

Πρώτο ταξίδι στην Άγκυρα

Όπως αναμενόταν, ο Ερχιουρμάν θα επισκεφθεί πρώτα την Άγκυρα και εκεί θα φανούν τα πρώτα δείγματα ως προς τις διαθέσεις της Τουρκίας απέναντί του. Ενδιαφέρον υπάρχει και πως ο ίδιος ο Ερχιουρμάν θα κινηθεί στο Κυπριακό, σε σχέση με ορισμένες παραμέτρους που έχουν ήδη τεθεί από τουρκικής πλευράς όπως η πρόταση για λύση δύο κρατών και η υιοθέτηση ψηφίσματος από την ψευδοβουλή υπέρ της λύσης δύο κρατών.

Ο Ερντογάν με μήνυμά του συνεχάρη τον Ερχιορμάν για την εκλογή του. Ευχήθηκε η «εκλογική διαδικασία» να είναι επωφελής για τις δύο πλευρές και πρόσθεσε πως ως Τουρκία «θα συνεχίζουμε μαζί με τους Τ.κ αδελφούς μας να υπερασπιζόμαστε σε κάθε πλατφόρμα τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της τδβκ».

Η αντίδραση της Λευκωσίας

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατέβαλλε από νωρίς προσπάθειες να έχει μία πρώτη απευθείας επικοινωνία με τον Ερχιουρμάν και έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω γραπτής δήλωσης. Στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχάρη τον Ερχιουρμάν για την ανάδειξή του στη θέση του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την σταθερή πολιτική βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις, χαρακτήρισε την επικείμενη άτυπη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας ως «μία κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

«Οι Τουρκοκύπριοι γύρισαν την πλάτη στη λύση δύο κρατών»

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζεται η λύση του Κυπριακού, το οποίο όπως τόνισε ορίζεται από «τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου υποστήριξε ότι «οι Τουρκοκύπριοι γύρισαν την πλάτη στην λύση δύο κρατών», συνεχάρη τον Ερχιουρμάν και εξέφρασε την ελπίδα να «ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στη λύση του Κυπριακού, εντός του συμφωνημένου πλαισίου».

Από την άλλη μεριά, ο ΓΓ ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, εκτιμά πως «η τ/κ κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης».

Η επόμενη μέρα στο Κυπριακό

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα αναμένεται να ξεκινήσει μια νέα κινητικότητα από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών ενόψει της εξαγγελθείσας νέας άτυπης πολυμερούς πριν το τέλος του χρόνου. Κατά την συνάντηση του Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέρη ότι μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα θα πραγματοποιήσει νέα αποστολή η Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην περιοχή.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται στο νησί μέσα στο πρώτα μισό του Νοεμβρίου για συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και με νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν. Κατά τη επίσκεψη Ολγκίν θα διαφανεί εάν διαφοροποιούνται τα πράγματα σε σχέση με προηγουμένως και εάν σε αντίθεση με τον Τατάρ ο Ερχιουρμάν δεν θα έχει πρόβλημα για μια κοινή συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη.

Κατά την επίσκεψη Ολγκίν θα ξεκαθαρίσουν και οι ημερομηνίες ως προς τη σύγκληση της επόμενης άτυπης πενταμερούς η οποία σε κάθε περίπτωση αναμένεται πριν το τέλος χρόνου.

Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Ο Ερχιουρμάν, ο οποίος δεν υιοθετεί την λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό και τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 11 Σεπτεμβρίου 1970.

Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας και στην συνέχεια ολοκλήρωσε στο ίδιο πανεπιστήμιο τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές. Από το 2008 έως το 2010 ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Ο Ερχιουρμάν εργάστηκε από το 1999 έως το 2004 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Τουρκία, ενώ εξελέγη επίσης βουλευτής στην ψευδοβουλή στα κατεχόμενα το 2013, εκπροσωπώντας το Ρεπουμπικανικό Τουρκικό Κόμμα. Εκεί, υπήρξε μάλιστα αρχηγός του εν λόγω κόμματος από το 2016.

Τον Ιανουάριο του 2018 ορίστηκε πρωθυπουργός στα κατεχόμενα, έπειτα από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις οποίες επανεξελέγη βουλευτής. Στις 19 Ιανουαρίου 2018 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού αποτελούμενη από το κόμμα του και το Λαϊκό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση συνασπισμού διαλύθηκε στις 9 Μαΐου 2019 και διάδοχος του υπήρξε ο Ερσίν Τατάρ, που αργότερα έγινε και «πρόεδρος» του ψευδοκράτους.

Πηγή: philenews