Το ηφαίστειο Σεμέρου, στην ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας, παρουσίασε έντονη δραστηριότητα το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11), οδηγώντας την εθνική υπηρεσία ηφαιστειολογίας να ενεργοποιήσει το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ηφαίστειο εκτόξευσε πυκνά σύννεφα τέφρας που έφτασαν περίπου τα 3.600 μέτρα πάνω από την κορυφή του, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να απομακρυνθούν σε ακτίνα τουλάχιστον 2,5 χιλιομέτρων λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης.

BREAKING: Semeru in Indonesia has erupted. Large pyroclastic flow 👀



📹 Netijen via Wa pic.twitter.com/6fgyztk3zT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 19, 2025

The massive eruption of Mount Semeru began today, sending an ash plume rising as high as 54,000 feet (16,500 meters).



📍East Java, Indonesia. pic.twitter.com/wASmZ75mNY November 19, 2025

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας ανέφερε πως η έκρηξη προκάλεσε «χιονοστιβάδες» από καυτή τέφρα, καθώς και ροές που αποτελούνταν από βράχους, λάβα και αέρια, οι οποίες κινήθηκαν έως και 7 χιλιόμετρα κατά μήκος των πλαγιών του βουνού.

Το Σεμέρου, με υψόμετρο άνω των 3.600 μέτρων, είναι το ψηλότερο βουνό της Ιάβας και ένα από τα περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια της χώρας. Μια προηγούμενη μεγάλη έκρηξη το 2021 είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους.

Damn! Scary video of the pyroclastic flow from Semeru not long ago 👀 pic.twitter.com/Bnia6c3ujn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 19, 2025

Η Ινδονησία βρίσκεται στη ζώνη «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, περιοχή γνωστή για την υψηλή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της σύγκρουσης τεκτονικών πλακών.

Παράλληλα, το Κέντρο Συμβουλευτικής για Ηφαιστειακή Τέφρα (VAAC) της Αυστραλίας κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από την κοίτη του ποταμού κατά μήκος του Besuk Kobokan, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εξάπλωσης καυτών νεφών και ροών λάβας.