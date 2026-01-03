Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η δολοφονία μιας 43χρονης γυναίκας, φύλακα ασφαλείας σε νοσοκομείο της Μινεσότα, από ασθενή που τελούσε υπό ιατρική επιτήρηση και προσπάθησε να διαφύγει από τη μονάδα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο 35χρονος Τζόναθαν Γουίντς κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου στο M Health Fairview Lakes Hospital, στην πόλη Ουαϊόμινγκ της Μινεσότα. Ο Γουίντς, ο οποίος βρισκόταν στο τμήμα επειγόντων υπό ιατρική κράτηση, επιχείρησε να διαφύγει από το κτίριο.

Έξω από το νοσοκομείο επιτέθηκε βάναυσα στη φύλακα Αντρέα Μέρελ, η οποία εκτελούσε υπηρεσία στη βάρδια των Χριστουγέννων.

Minnesota hospital patient accused of beating security guard to death while trying to flee https://t.co/HtKDV1xwlR pic.twitter.com/SxCBZyoRw5 — New York Post (@nypost) December 31, 2025

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο δράστης – χωρίς μπλούζα – πάλεψε μαζί της στο πάρκινγκ, την ακινητοποίησε στο έδαφος και τη χτύπησε επανειλημμένα.

Η Μέρελ βρέθηκε αναίσθητη και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, όμως υπέκυψε στα τραύματά της δύο ημέρες αργότερα. Ο ιατροδικαστής της κομητείας Ράμσεϊ απέδωσε τον θάνατό της σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση από σωματική επίθεση.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Γουίντς αγνόησε τις εντολές των αστυνομικών, προσπάθησε να μπει στο υπηρεσιακό όχημα της φύλακα και στη συνέχεια πήδηξε στο παρμπρίζ περιπολικού. Ακινητοποιήθηκε τελικά με taser, ενώ φέρεται να φώναζε «δεν ήθελα να την τραυματίσω».

Δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος της νοσηλείας του ούτε γιατί είχε τεθεί υπό ιατρική κράτηση. Η Μέρελ, που υπηρετούσε και ως εθελόντρια αστυνομικός και πυροσβέστης, περιγράφεται από φίλους και συναδέλφους ως ιδιαίτερα αγαπητή και με έντονο αίσθημα προσφοράς.

Ο κατηγορούμενος κρατείται με εγγύηση 2 εκατ. δολαρίων και έχει διαταχθεί να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 27 Ιανουαρίου.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)

