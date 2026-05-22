Ερευνητές στο Νέο Μεξικό προσπαθούν να ταυτοποιήσουν μια μυστηριώδη ουσία που ενδέχεται να συνέβαλε στον θάνατο τριών ατόμων και οδήγησε στην προσωρινή καραντίνα περισσότερων από δώδεκα μελών των ομάδων πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές κλήθηκαν την Τετάρτη για ένα περιστατικό overdose και βρήκαν τέσσερα άτομα που δεν ανταποκρίνονταν μέσα σε μια κατοικία ανατολικά του Αλμπουκέρκι, στην αγροτική πόλη Μάουντενέαρ. Τρία από τα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι πέθαναν και το τέταρτο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Αλμπουκέρκι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ορισμένοι πρώτοι ανταποκριτές άρχισαν να βήχουν, να κάνουν εμετό και να παρουσιάζουν ζάλη, ανέφεραν οι αρχές.

Ο δήμαρχος δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Δεν ήταν σαφές πόσοι ακριβώς πρώτοι ανταποκριτές παρουσίασαν συμπτώματα.

Σχεδόν δύο δωδεκάδες άτομα — κυρίως μέλη των ομάδων πρώτης ανταπόκρισης — υποβλήθηκαν σε απολύμανση και εξετάστηκαν από ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με το Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού. Αξιωματούχοι του νοσοκομείου δήλωσαν ότι τρεις ασθενείς τελούσαν υπό παρακολούθηση το βράδυ της Τετάρτης.

Η Αντονέτ Αλγκουίρ, εθελόντρια πυροσβέστρια στο Μάουντεναιρ, δήλωσε ότι είδε ορισμένους τεχνικούς έκτακτης ιατρικής βοήθειας και πυροσβέστες να βήχουν και να κάνουν εμετό.

Αξιωματούχοι του νοσοκομείου δήλωσαν ότι οι περισσότεροι από τους εξετασθέντες δεν παρουσίαζαν συμπτώματα και πήραν εξιτήριο.

Ο δήμαρχος του Μάουντενέαρ, Πίτερ Nιέτο, δήλωσε ότι εντόπισε ναρκωτικά στο σπίτι που βρίσκεται δίπλα σε έναν χωματόδρομο και το ανέφερε ως πιθανό παράγοντα για τους θανάτους. Δεν ανέφερε τι είδους ναρκωτικά πίστευε ότι ήταν.

Απέκλεισε την έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα ή φυσικό αέριο ως πιθανές αιτίες για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισαν οι πρώτοι ανταποκριτές.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πολιτείας του Νέου Μεξικού, Γουίσον Σίλβερ, δήλωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για το κοινό και ότι οι ερευνητές δεν πιστεύουν ότι η ουσία μεταφέρθηκε μέσω του αέρα.

Το Νέο Μεξικό είχε το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών μεταξύ όλων των πολιτειών των ΗΠΑ το 2024, με 775 θανάτους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Οι κάτοικοι γύρω από το Μάουντενέαρ, μια πόλη με λιγότερους από 1.000 κατοίκους, έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για τη χρήση ναρκωτικών στην κοινότητα και αλλού.

Ο δήμαρχος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αστυνομικοί και οι πρώτοι ανταποκριτές της πόλης εργάζονται καθημερινά για να προστατεύσουν την κοινότητα και να ανταποκριθούν σε δύσκολες καταστάσεις.