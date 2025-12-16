

Έντονες αντιδράσεις και θεωρίες συνωμοσίας έχουν προκαλέσει στο διαδίκτυο εικόνες από μια μεγάλη, κόκκινη κηλίδα που εντοπίστηκε στην έρημο του Νέου Μεξικού μέσω του Google Maps. Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι πρόκειται για εκπλήρωση βιβλικής προφητείας.

Οι συντεταγμένες 35°39′11″ Β, 106°08′49″ Δ οδηγούν σε μια απομονωμένη περιοχή στο βόρειο Νέο Μεξικό, βορειοδυτικά της Σάντα Φε. Εκεί, κάποιοι χρήστες ισχυρίζονται ότι διακρίνεται αυτό που περιγράφουν ως μια «τεράστια λίμνη αίματος».

Τη φωτογραφία κοινοποίησε χρήστης της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), συγκεντρώνοντας περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές. «Γίνομαι όλο και πιο ανήσυχος για αυτή τη μεγάλη ποσότητα αίματος στην έρημο», έγραψε χαρακτηριστικά. Άλλοι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν, προτείνοντας διάφορα σενάρια για την προέλευσή της, με έναν να ρωτά: «Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στη Βίβλο;»

Πράγματι, το Βιβλίο της Εξόδου κάνει λόγο για τις «δέκα πληγές» που, σύμφωνα με τη Γραφή, επέβαλε ο Θεός στους Αιγυπτίους. Μία από αυτές αναφέρεται στη μετατροπή των νερών του Νείλου σε αίμα — μια προφητεία που, κατά ορισμένους, συνδέεται με το τέλος του κόσμου.

«Τάδε λέγει Κύριος: Από αυτό θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος· ιδού, με τη ράβδο που κρατώ θα χτυπήσω το νερό του Νείλου και θα μετατραπεί σε αίμα», αναφέρεται στο χωρίο Έξοδος 7:17-21.

Growing increasingly concerned about the large pile of blood in the desert pic.twitter.com/nKi31AuXsD — dink 🇵🇸 (@stupidtrashboy) December 13, 2025

Η επιστημονική εξήγηση: Ηφαιστειακός σχηματισμός και οξείδωση

Παρά τον εντυπωσιακό και δραματικό χαρακτήρα των αναρτήσεων, αρκετοί χρήστες αλλά και ειδικοί έδωσαν μια πιο… γήινη εξήγηση. Σύμφωνα με αυτούς, η κόκκινη κηλίδα δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν ηφαιστειακό σχηματισμό τύπου “cinder cone” (κώνου σκωρίας), ο οποίος υπάρχει στην περιοχή από πολύ παλιά — ακόμη και πριν από τον σχηματισμό της καλδέρας Valles.

Ο σχηματισμός αυτός αποτελείται από ηφαιστειακή στάχτη, σκωρία και πετρώματα που συσσωρεύτηκαν γύρω από το στόμιο παλαιών εκρήξεων. Το υλικό είναι πλούσιο σε σίδηρο, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου οξειδώθηκε, δίνοντας στο έδαφος το έντονο κόκκινο χρώμα. Λόγω του ξηρού κλίματος, η διάβρωση και η έκπλυση των ορυκτών είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα το χρώμα να παραμένει έντονο.

Στην πραγματικότητα, αυτό που δείχνει η εικόνα είναι φυσικά σχηματισμένη, οξειδωμένη κόκκινη σκωρία, η οποία μάλιστα εξορύσσεται και χρησιμοποιείται και σε κατασκευαστικές εργασίες. Η εξάπλωσή της στην περιοχή δημιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση κόκκινου υγρού, ενισχύοντας τους φόβους και τις θεωρίες.



Παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που φυσικά φαινόμενα συνδέονται με βιβλικές αναφορές. Το 2025, η Θάλασσα της Γαλιλαίας στο Ισραήλ — επίσης αναφερόμενη στη Βίβλο — παρουσίασε έντονο κόκκινο χρώμα, προκαλώντας ανησυχία και φόβους για επικείμενη αποκάλυψη. Τελικά, η αιτία ήταν άνθιση φυκιών στο γλυκό νερό της λίμνης. Οι ειδικοί τότε διαβεβαίωσαν ότι το φαινόμενο δεν αποτελούσε κίνδυνο για τον άνθρωπο.



Παρότι οι εικόνες από το Νέο Μεξικό πυροδότησαν φόβους και βιβλικές ερμηνείες, όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αλλά απολύτως φυσικό γεωλογικό φαινόμενο — ακόμη ένα παράδειγμα του πώς η φύση και η ανθρώπινη φαντασία συχνά συγκρούονται στην εποχή των social media.