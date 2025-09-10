Οι νέες εικόνες από τις δραματικές τελευταίες στιγμές της νεαρής κοπέλας από την Ουκρανία σε συρμό του μετρό στη Σάρλοτ των ΗΠΑ προκαλούν σοκ.

Στο νέο βίντεο διακρίνεται η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας, που έφυγε από τη χώρα της λόγω του πολέμου με τη Ρωσία το 2022, να κάθεται αμέριμνη στο τρένο, όταν ξαφνικά ένας άνδρας που καθόταν από πίσω της, έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Η νεαρή κοπέλα κοιτάζει με τρόμο στα μάτια τον 35χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, όπως είναι το όνομά του. Ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης κατάφερε πολλαπλά τραύματα στον λαιμό και το σώμα της άτυχης 23χρονης.

Η Ιρίνα φαίνεται να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που είναι γεμάτα με αίμα. Η 23χρονη κατέρρευσε μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ενώ κανένας από τους επιβάτες δεν αντέδρασε στην δολοφονική επίθεση, που στοίχισε την ζωή στη νεαρή Ουκρανή.

Ο μαύρος δράστης, άστεγος και υπότροπος σε τέτοια περιστατικά, φαίνεται να αποχωρεί με ψυχραιμία, κρατώντας στα χέρια το μαχαίρι, το οποίο είναι μέσα στα αίματα. Εφόσον κριθεί ένοχος, ο 35χρονος δράστης είναι αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή.

She fled the war, only to be killed in the United States.



Twenty-three-year-old Ukrainian Irina Zarutska was fatally stabbed in Charlotte, North Carolina.

The attacker was a 34-year-old man named Decarlos Brown Jr., who has since been detained. pic.twitter.com/bsRktu6NxC — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) September 6, 2025

Decarlos Dejuan Brown Jr. is the man who brutally stabbed Ukrainian refugee Iryna Zarutska on the train



The man charged in the metro bus stabbing and murder of Iryna Zarutska is now facing federal charges and could face the death penalty.



