Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε συρμό του μετρό στις ΗΠΑ, όταν μια Ουκρανή πρόσφυγας πολέμου δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άνδρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε σε βίντεο.

Το τραγικό γεγονός συνέβη στις 22 Αυγούστου στο μετρό της Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα. Ο δράστης, ένας μαύρος άνδρας, επιτέθηκε στην Ιρίνα Ζαρούτσκαγια, Ουκρανή πρόσφυγα, μαχαιρώνοντάς την στο λαιμό πολλές φορές χωρίς προφανή λόγο. Η νεαρή γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα λόγω αιμορραγίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για τον 34χρονο ΝτεΚάρλος Μπράουν, άστεγο και άνεργο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μπράουν μπήκε στο βαγόνι και άρχισε να διαπληκτίζεται με επιβάτες, πριν βγάλει το μαχαίρι και επιτεθεί στην κοπέλα. Τρεις ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν.

Ο δράστης τραυματίστηκε επίσης, χωρίς όμως η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο, και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο Μπράουν ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε εκτίσει ποινή πέντε ετών για ένοπλη ληστεία και είχε συλληφθεί αρκετές φορές για κλοπές και απειλές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο δράστης θα παραμείνει υπό κράτηση μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών διαδικασιών και ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αστυνομία, τον ντετέκτιβ της υπόθεσης και τη μητέρα του θύματος.