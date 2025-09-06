Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε συρμό του μετρό στις ΗΠΑ, όταν μια Ουκρανή πρόσφυγας πολέμου δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άνδρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε σε βίντεο.

Το τραγικό γεγονός συνέβη στις 22 Αυγούστου στο μετρό της Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα. Ο δράστης, ένας μαύρος άνδρας, επιτέθηκε στην Ιρίνα Ζαρούτσκαγια, Ουκρανή πρόσφυγα, μαχαιρώνοντάς την στο λαιμό πολλές φορές χωρίς προφανή λόγο. Η νεαρή γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα λόγω αιμορραγίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για τον 34χρονο ΝτεΚάρλος Μπράουν, άστεγο και άνεργο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μπράουν μπήκε στο βαγόνι και άρχισε να διαπληκτίζεται με επιβάτες, πριν βγάλει το μαχαίρι και επιτεθεί στην κοπέλα. Τρεις ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν.

Ο δράστης τραυματίστηκε επίσης, χωρίς όμως η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο, και παραμένει υπό κράτηση.

BREAKING:



New video shows the moment the repeat offender Decarlos Brown Jr stabbed the 23-y-old Ukrainian war refugee Iryna Zarutska to death on a train in Charlotte, North Carolina



Reopen the asylum homes. Too many violent crazies roam the streets 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/QPzG7cqwvZ — Visegrád 24 (@visegrad24) September 6, 2025

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο Μπράουν ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε εκτίσει ποινή πέντε ετών για ένοπλη ληστεία και είχε συλληφθεί αρκετές φορές για κλοπές και απειλές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο δράστης θα παραμείνει υπό κράτηση μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών διαδικασιών και ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αστυνομία, τον ντετέκτιβ της υπόθεσης και τη μητέρα του θύματος.