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Στιγμές πανικού καταγράφηκαν σε σταθμό του Μετρό στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας όταν ένας 39χρονος άρχισε να σπάει με τις γροθιές του τα τζάμια στις πόρτες συρμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, αφορμή για το ξέσπασμα του 39χρονου, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ήταν ότι άλλοι επιβάτες τον πέταξαν έξω από το συρμό επειδή προκαλούσε αναστάτωση.

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@jovempannews Um vídeo registrado na tarde deste sábado (30) mostra o momento em que um homem quebra os vidros de um trem da Linha 1-Azul do Metrô na estação Paraíso, zona sul de São Paulo. De acordo com a companhia, o passageiro apresentava sinais de embriaguez, causava incômodos dentro do vagão e foi retirado da composição por outros usuários. Já na plataforma, ele desferiu socos contra a estrutura, destruindo os vidros de uma porta e de uma janela. Agentes de segurança metroviários foram acionados, contiveram o suspeito em flagrante e o encaminharam para a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom). 🎥 Reprodução: @SPSobreTrilhos (ig) | @Spsobre trilhos (fb) | @Saopaulosobretrilhos (yt) | @SPSobreTrilhos (tk) | @SPSobreTrilhos (x) | | @myhoodbr 🔗 Leia a matéria completa em: jovempan.com.br 📺 Confira na JP News #JovemPanNews #SãoPaulo #Metrô #Paraíso ♬ original sound – Jovem Pan News

Στο βίντεο που κατέγραψαν άτομα που βρίσκονταν στην αποβάθρα, φαίνεται ο 39χρονος όχι μόνο να χτυπάει τον συρμό αλλά και να δείχνει με το δάχτυλό του απειλητικά κάποιους από τους επιβάτες.

Λόγω των φθορών που προκάλεσε ο 39χρονος, ο συρμός αποσύρθηκε για επισκευές με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια.

Ο 39χρονος συνελήφθη από άνδρες ασφαλείας στον σταθμό και οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί και σε νοσοκομείο προκειμένου να του χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα που είχε προκαλέσει στον εαυτό του από το ξέσπασμα στον συρμό του μετρό.