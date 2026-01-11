Το ισλαμικό καθεστώς στο Ιράν αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή καθώς οι δημόσιες διαμαρτυρίες εντείνονται. Ενώ ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήσει από τους αξιωματούχους ασφαλείας να καταστείλουν βίαια τις αναταραχές, τα σημάδια δείχνουν ότι οι διαμαρτυρίες ολοένα και δυναμώνουν και θα μπορούσαν ακόμη και να προκαλέσουν την κατάρρευση του καθεστώτος.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν εάν τελικά το καθεστώς καταρρεύσει και πώς θα είναι οι τελευταίες μέρες του, εάν αυτό συμβεί.

Advertisement

Advertisement

Οι παρατηρητές του Ιράν προβλέπουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα οι ισλαμιστές να διατηρήσουν την ηγεσία της χώρας, επιλέγοντας να αντικαταστήσουν τα πρόσωπα της ελίτ με νέα. Ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού, ανώτερος ερευνητής στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, προειδοποίησε τις δυτικές κυβερνήσεις να μην υποστηρίξουν μια επιφανειακή μετάβαση που απλώς ανακατεύει τις ελίτ.

«Ένα πράγμα που φοβάμαι είναι ο πειρασμός της Δύσης για ένα μοντέλο τύπου Μαδούρο ή Αιγύπτου», δήλωσε στο Fox News, υπονοώντας πώς το τρέχον καθεστώς θα μπορούσε να διατηρήσει την εξουσία υπό νέα ηγεσία. «Αυτό θα είναι απλώς ένα παιχνίδι μουσικών καρεκλών στην κορυφή και δεν θα προσφέρει στον ιρανικό λαό μια οδό για ουσιαστική αλλαγή», είπε. Ο Ταλεμπλού πρόσθεσε ότι δεν θα είναι εύκολο για την ιρανική αντιπολίτευση να μετατρέψει τις διαμαρτυρίες στους δρόμους σε οργανωμένη πολιτική δύναμη πριν οι δυνάμεις ασφαλείας επανακτήσουν τον έλεγχο.

Μαριάμ Ρατζαβί και οι Mujahedin-e Khalq (MEK)

Η Μαριάμ Ρατζάβι είναι η ηγέτιδα του μακροχρόνιου αντιπολιτευτικού κινήματος Mujahedin-e Khalq, γνωστού και ως Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Ιράν.

Αν και έχει λάβει την υποστήριξη ορισμένων ανώτερων πολιτικών προσώπων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, η Ρατζάβι είναι αντίθετη στην ξένη επέμβαση. Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Telegraph, δήλωσε ότι το καθεστώς, λόγω των 47 χρόνων δικτατορίας, διαφθοράς και αιματοχυσίας, έχει φτάσει σε αδιέξοδο. «Όσοι έβαλαν τις ελπίδες τους στην εξωτερική στρατιωτική επέμβαση έχουν απαξιωθεί. Η πραγματική λύση βρίσκεται στην οργανωμένη αντίσταση και την εξέγερση του λαού. Δεν υπάρχει ανάγκη για ξένη στρατιωτική επέμβαση ή οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Η αλλαγή του καθεστώτος είναι αποκλειστικά ευθύνη του ιρανικού λαού», δήλωσε.

Επίσης, είπε στο Fox News ότι η Οργάνωση Μοτζαχεντίν του Ιράν και οι «μονάδες αντίστασης» της αποτελούν τη βασική δύναμη πίσω από τις πρόσφατες εξεγέρσεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση διαδηλώσεων και στην αντιμετώπιση των δυνάμεων ασφαλείας, με κόστος βαριές απώλειες. Ωστόσο, αρνείται ότι επιδιώκει την εξουσία για τον εαυτό της, προτείνοντας αντίθετα μια προσωρινή περίοδο έξι μηνών μετά την ανατροπή του καθεστώτος, ακολουθούμενη από ελεύθερες εκλογές για μια συντακτική συνέλευση που θα συντάξει ένα νέο σύνταγμα για μια δημοκρατική, κοσμική δημοκρατία.

Message on the 14th day of the Iranian people’s nationwide uprising

The People of Iran are determined to topple Khamenei’s criminal regime#IranProtestshttps://t.co/tImrq4fVNs pic.twitter.com/5LkwmE3DIW Advertisement January 10, 2026

Το δίκτυο που εκπροσωπεί



Η Ρατζαβί δεν δρα μόνη. Εκφράζει το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI), έναν ομπρελοειδή πολιτικό σχηματισμό με σαφή ιεραρχία, δομή και στρατηγικό σχεδιασμό. Το MEK αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του.

Πρόκειται για ένα κλειστό, πειθαρχημένο και εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυο, με εμπειρία δεκαετιών στην παρανομία, στην επιβίωση υπό διωγμό και στη διεθνή πολιτική πίεση. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό -η οργανωτική συνοχή- είναι που το διαφοροποιεί από άλλες εξόριστες αντιπολιτεύσεις.

Ποιος τη χρηματοδοτεί



Εδώ το τοπίο γίνεται προσεκτικά θολό. Η Ρατζαβί και το NCRI υποστηρίζουν ότι χρηματοδοτούνται από την ιρανική διασπορά, μέσω δωρεών και εκστρατειών υποστήριξης. Δεν υπάρχουν αποδείξεις άμεσης κρατικής χρηματοδότησης από δυτικές κυβερνήσεις.

Advertisement

Ωστόσο, η παρουσία πρώην υψηλόβαθμων δυτικών αξιωματούχων σε εκδηλώσεις της -ιδίως από ΗΠΑ και Ευρώπη- δείχνει πολιτική ανοχή και έμμεση στήριξη. Για τη Δύση, η Ρατζαβί λειτουργεί ως θεσμικά «χρήσιμη» αντιπολίτευση: οργανωμένη, προβλέψιμη, απολύτως εχθρική προς την Τεχεράνη.

Γιατί φαντάζει πιο «έτοιμη» από τον βασιλικό οίκο



Οι απόγονοι του τελευταίου Σάχη, με πιο προβεβλημένο τον Ρεζά Παχλαβί, διαθέτουν αναγνωρισιμότητα αλλά όχι μηχανισμό. Εκφράζουν νοσταλγία, όχι πολιτική υποδομή. Δεν έχουν κόμμα, δεν έχουν δίκτυο, δεν έχουν πειθαρχημένη βάση. Η Ρατζαβί, αντίθετα, εμφανίζεται με σχέδιο μετάβασης, δεκαετές πολιτικό πρόγραμμα, σαφή θεσμική πρόταση και έτοιμο διοικητικό κορμό. Δεν υπόσχεται επιστροφή στο παρελθόν, αλλά ρήξη με αυτό.

Το ρίσκο της «έτοιμης λύσης»



Το πρόβλημα παραμένει η κοινωνική νομιμοποίηση εντός Ιράν. Το MEK δεν διαθέτει ευρεία λαϊκή αποδοχή και κουβαλά ιστορικά τραύματα, ειδικά από την περίοδο της συνεργασίας του με το Ιράκ στον πόλεμο της δεκαετίας του ’80. Όμως, σε ένα σενάριο απότομης κατάρρευσης του καθεστώτος, η πολιτική δεν θα κριθεί μόνο από τη δημοφιλία αλλά από την ετοιμότητα.

Advertisement

Η Μαριάμ Ρατζαβί δεν είναι η πιο αγαπητή επιλογή για το Ιράν. Είναι όμως η πιο οργανωμένη. Σε ένα σύστημα που μπορεί να σπάσει απότομα, αυτό το στοιχείο ίσως αποδειχθεί καθοριστικό. Αν υπάρξει κενό εξουσίας, εκείνη δεν θα το αναζητά. Θα βρίσκεται ήδη εκεί.



Salutes to the honorable Tehran bazaar merchants and business owners who today protested injustice and oppression by closing their shops against the plundering clerical regime.

The rapid collapse of the national currency, soaring inflation, unprecedented recession, and systemic… pic.twitter.com/CFuo8cJs1n — Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) December 28, 2025

Ρεζά Παχλάβι



Το όνομα που ακούγεται στους δρόμους του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι, ο εξόριστος πρίγκιπας και γιος του τελευταίου Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλάβι, είναι η δημοφιλής επιλογή για τον επόμενο ηγέτη. Μια εξόριστη βασιλική αυλή ανακοίνωσε τον Παχλάβι ως τον νέο Σάχη στις 31 Οκτωβρίου 1980, μετά το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος το 1978.

Advertisement

My compatriots,



By your widespread and courageous presence in the streets across Iran for the third consecutive night, you have severely weakened Khamenei’s repressive apparatus and his regime. Reliable reports have reached me indicating that the Islamic Republic is facing a… https://t.co/pJGMpsmBKU Advertisement January 11, 2026

Αν και ο Παχλάβι ζει εκτός Ιράν εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των τρεχουσών αναταραχών, υποκινώντας τις διαμαρτυρίες. Ήταν μετά από κάλεσμά του που εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους την περασμένη Πέμπτη για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο καθεστώς.

Ο Παχλάβι κάλεσε ξανά τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις τους για δύο ακόμη νύχτες και να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων, ενώ παράλληλα προέτρεψε τους εργαζόμενους στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών να ξεκινήσουν πανεθνικές απεργίες. Προσπαθώντας να τοποθετηθεί ως βασική φιγούρα στο μέλλον της πατρίδας του, ο Παχλάβι ενημέρωσε τους Ιρανούς ότι σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα του.

Επίσης, προώθησε την ιδέα ότι το Ιράν θα μπορούσε να γίνει συνταγματική μοναρχία με εκλεγμένο ηγεμόνα αντί για κληρονομικό, αλλά είπε ότι η επιλογή αυτή ανήκει στους Ιρανούς.

Advertisement

Αλλά δεν θα είναι εύκολο. Αυτός και η οικογένειά του δεν έχουν καμία σχέση με το σύγχρονο Ιράν, αφού ζουν στις ΗΠΑ τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Το Ιράν έχει μεγάλο νεανικό πληθυσμό, με περίπου το ένα τρίτο των κατοίκων του να είναι ηλικίας 15-29 ετών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Παχλάβι.

Η υποστήριξή του προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει εναντίον του. Ο Παχλάβι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ και η χώρα τον έχει υποστηρίξει με τη σειρά της. Όσον αφορά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη υποστηρίξει ή συναντήσει τον Παχλάβι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι περιμένει να δει το αποτέλεσμα των διαδηλώσεων πριν υποστηρίξει έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Στρατιωτικό πραξικόπημα



Η απουσία πολιτικής αντιπολίτευσης, ακόμη και μέσα στις φυλακές, έχει αφήσει το Ιράν χωρίς άλλα κέντρα εξουσίας. Φυσικά, οι ειδικοί είναι σκεπτικοί ως προς το ενδεχόμενο η επόμενη πολιτική ηγεσία του Ιράν να αναδυθεί από το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας.

Γι’ αυτό ορισμένοι πιστεύουν ότι ο ιρανικός στρατός θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο της χώρας. Οι ειδικοί αναφέρουν ιστορικά προηγούμενα, όπως στην Αίγυπτο, όπου ο στρατός παρενέβη εν μέσω αναταραχών, ως παραδείγματα.

Ο Μπένι Σαμπτί, ειδικός για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε στο Fox News ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια μετάβαση υπό την ηγεσία του στρατού, αλλά θα ήταν γεμάτη δυσκολίες. «Οι στρατηγοί των Φρουρών της Επανάστασης θα μπορούσαν θεωρητικά να επιχειρήσουν πραξικόπημα», είπε ο Sabti, τονίζοντας ότι οι στρατιωτικές δομές του Ιράν δεν είναι μονολιθικές. Ενώ οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης είναι μια ιδεολογική δύναμη, ο τακτικός στρατός είναι πιο επαγγελματικός και προσανατολισμένος προς το εθνικό συμφέρον.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για ήσυχες διαφωνίες εντός του στρατού ήδη, και αν παρέμβουν, δεν θα υπάρξει δημοκρατία αλλά στρατιωτική διακυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει έναν χαοτικό εμφύλιο πόλεμο με την Επαναστατική Φρουρά.