Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσαν επειγόντως τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν αμέσως την προγραμματισμένη εκτέλεση της Γκόλι Κουχάν μιας 25χρονης γυναίκας από την εθνότητα των Βαλούχων που καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία του συζύγου της, παρά τη πολυετή σωματική και σεξουαλική κακοποίησης που υπέστη στον γάμο της ως ανήλικη νύφη.

Η Κουχάν αναγκάστηκε να παντρευτεί σε ηλικία 12 ετών τον ξάδερφό της και γέννησε στα 13 χωρίς ιατρική περίθαλψη. Υπέμεινε χρόνια σωματικής και σεξουαλικής βίας και αντιμετώπισε ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον κακοποιητικό γάμο της λόγω των εξαιρετικά μεροληπτικών νόμων περί διαζυγίου για τις γυναίκες στο Ιράν, του παράνομου καθεστώτος της και των κοινωνικών πιέσεων.

Το 2018, όταν η Κουχάν ήταν 18 ετών, μια βίαιη αντιπαράθεση με τον σύζυγό της οδήγησε στον θάνατό του. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι τα ιρανικά δικαστήρια δεν έλαβαν υπόψη τα χρόνια κακοποίησης που υπέστη ή τις προσπάθειές της να υπερασπιστεί τον εαυτό της και το παιδί της. Η Κουχάν, η οποία είναι αναλφάβητη και δεν είχε πρόσβαση σε νομική συμβουλή, πιέστηκε να «ομολογήσει», και έτσι καταδικάστηκε.

Όπως αναφέρει το Center for Human Rights In Iran (Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το Ιράν), σύμφωνα με την ιρανική νομοθεσία, η οικογένεια του θύματος μπορεί να αποτρέψει την εκτέλεσή της εάν η Kouhkan καταβάλει 10 δισεκατομμύρια τόμαν (περίπου 90.000 δολάρια ΗΠΑ), τα αποκαλούμενα «χρήματα αίματος».

Goli Kouhkan, a 25-year-old undocumented Baluch woman is scheduled to be executed in December for murder if she cannot raise the €100k blood money demanded by the victim’s family.

Forced to marry at the age of 12 and subjected for years to severe physical and psychological… pic.twitter.com/jvM3s5XUXL — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) November 4, 2025

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ χαρακτήρισαν αυτό το ποσό ως πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές της οικογένειας, τονίζοντας ότι η εκτέλεσή της θα αντανακλούσε συστημικές διακρίσεις λόγω φύλου, εθνικότητας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ δήλωσαν: «Πρόκειται για μια γυναίκα που πουλήθηκε σε γάμο ως παιδί, κακοποιήθηκε για χρόνια και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από την οικογένειά της και το δικαστικό σύστημα. Η υπόθεσή της καταδεικνύει ξεκάθαρα πώς οι διακρίσεις λόγω φύλου και η εθνοτική περιθωριοποίηση τέμνονται για να δημιουργήσουν βαθιά αδικία».

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ σημείωσαν ότι η υπόθεση της Κουχάν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου διακρίσεων κατά των γυναικών στο Ιράν, όπου πολλές γυναίκες που εκτελέστηκαν για ανθρωποκτονία ήταν θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή αναγκαστικών γάμων και ενήργησαν σε αυτοάμυνα.

Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν παρέχει καμία αποτελεσματική προστασία —ούτε νομικά ούτε στην πράξη— για την ενδημική ενδοοικογενειακή βία που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες, ακόμη και όταν είναι θανατηφόρα, ούτε οι νόμοι της χώρας προστατεύουν τις γυναίκες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τέτοιους γάμους και συχνά δολοφονούνται από άνδρες μέλη της οικογένειάς τους σε «δολοφονίες τιμής» ως απάντηση.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ βρίσκονται σε επαφή με τις ιρανικές αρχές και ζητούν επείγουσα παρέμβαση για να σωθεί η ζωή του Kouhkan και να διασφαλιστεί ότι η χώρα συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.