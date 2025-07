Την πτώση βλήματος ή συντριμμιών κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, έπειτα από προσπάθειες αναχαίτισης πυραύλου που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν ήδη 6 τραυματίες. Τέσσερις εξαιτίας της έκρηξης, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν καθ’ οδόν προς ένα καταφύγιο.

Το Τελ Αβίβ, ανέφερε ότι έγιναν «πολλές προσπάθειες έγιναν για να αναχαιτιστεί ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη», χωρίς να διευκρινίζει αν επρόκειτο για πύραυλο ή για τα συντρίμμια από την αναχαίτιση του βλήματος.

«Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση», ενώ λίγο αργότερα οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση «βαλλιστικού πυραύλου» εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυό τους al-Massirah.

Σε ανακοίνωσή τους οι Χούθι ανέφεραν πως «έθεσαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που έφθασε με επιτυχία τον στόχο του».

OMG. JFK airport was just hit by a ballistic missile! Wonder what the US will do now!



Oh wait, sorry, I read wrong. It was Ben Gurion Airport, Israel’s main airport.



Carry on. Nothing to see here. Only millions of Jews in bomb shelters and a shut down airport.



It’s time… pic.twitter.com/oFmVjW61Jk