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Κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε ο 78χρονος Γάλλος δήμαρχος Μπερνάρ Μποντού, ο οποίος δέχθηκε κλωτσιές από τους δράστες κοντά στο χωριό Ταϊμπέχ.

Οι έποικοι προκάλεσαν επίσης φθορές σε βελγικό προξενικό όχημα και επιχείρησαν να παρεμποδίσουν τις αγροτικές εργασίες των Παλαιστινίων στην περιοχή.

Η ισραηλινή κυβέρνηση καταδίκασε τη βίαιη ενέργεια, ενώ η τοπική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων.

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το Σάββατο (17/10/2026) στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική αντιπροσωπεία και τραυμάτισαν έναν 78χρονο Γάλλο δήμαρχο, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά στην Ταϊμπέχ, ένα χωριό με σημαντικό χριστιανικό πληθυσμό, την ώρα που Παλαιστίνιοι αγρότες πραγματοποιούσαν τη συγκομιδή της ελιάς.

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Στην περιοχή είχαν μεταβεί εκπρόσωποι των διπλωματικών αποστολών της Γαλλίας, του Βελγίου και της Πολωνίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν την κατάσταση που επικρατεί εν μέσω της αυξανόμενης βίας κατά των Παλαιστινίων καλλιεργητών.

Μασκοφόροι έποικοι επιτέθηκαν στον Γάλλο δήμαρχο

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο AFP, ομάδα μασκοφόρων Ισραηλινών εποίκων εμφανίστηκε στην περιοχή, επιχειρώντας να εμποδίσει τους Παλαιστινίους να συλλέξουν τις ελιές τους.

Οι έποικοι φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των Ευρωπαίων επισκεπτών και στη συνέχεια επιτέθηκαν στον Μπερνάρ Μποντού (Bernard Baudoux), 78χρονο δήμαρχο της γαλλικής πόλης Aulnoye-Aymeries.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Γάλλος δήμαρχος δέχθηκε κλωτσιές και κατέληξε στο έδαφος.

🚨BREAKING: A diplomatic delegation comprising representatives from France, Belgium, and Poland came under attack by Israeli settlers while attending the olive harvest in the Palestinian village of Taybeh, in the occupied West Bank. Footage appears to show Bernard Baudoux, mayor of Aulnoye-Aymeries in northern France, on the ground following the assault. Masked Israeli settlers also smashed the windows of a Belgian consular vehicle and demanded identification documents. — Kegham Balian (@kbalian90) October 17, 2026

Σε βίντεο του AFP εμφανίζεται πεσμένος δίπλα σε αυτοκίνητο, φορώντας τη χαρακτηριστική τρίχρωμη ταινία με τα χρώματα της γαλλικής σημαίας, που αποτελεί σύμβολο του δημαρχιακού αξιώματος στη Γαλλία.

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Δύο πρόσωπα που επικοινώνησαν μαζί του ανέφεραν ότι τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Κλιμακώνεται η βία κατά τη συγκομιδή της ελιάς

Η επίθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών βίας στη Δυτική Όχθη, όπου Παλαιστίνιοι αγρότες καταγγέλλουν ότι δέχονται επιθέσεις και παρενοχλήσεις από εποίκους κατά την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής.

Η συγκομιδή της ελιάς αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για πολλές παλαιστινιακές οικογένειες, ενώ η πρόσβαση στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχει εξελιχθεί σε σημείο έντασης.

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Σύμφωνα με το AFP, την Παρασκευή Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν σοβαρά Αμερικανίδα φωτογράφο της Washington Post, η οποία κάλυπτε τη συγκομιδή στην περιοχή.

Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε αναφερθεί και επίθεση εναντίον φωτογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα περιστατικά αυτά εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια τόσο των Παλαιστινίων κατοίκων όσο και των δημοσιογράφων και διεθνών παρατηρητών που βρίσκονται στη Δυτική Όχθη.

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Καταδίκη από το Ισραήλ – Έρευνα από την αστυνομία

Η ισραηλινή κυβέρνηση καταδίκασε την επίθεση εναντίον της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε:

«Καταδικάζω απερίφραστα τις σοβαρές πράξεις βίας από Ισραηλινούς ταραξίες».

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Παράλληλα, ωστόσο, επέκρινε τις ευρωπαϊκές προξενικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη δεν είχε συντονιστεί προηγουμένως με τον ισραηλινό στρατό.

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Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για το περιστατικό.

«Καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των θυμάτων, τη συλλογή μαρτυριών και την ταυτοποίηση των υπόπτων, με στόχο την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η επίθεση εν μέσω προεκλογικής περιόδου

Το επεισόδιο σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης στο Ισραήλ, καθώς η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα του AFP, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εκφράσει τη στήριξή του στους εποίκους, επιδιώκοντας παράλληλα την πολιτική υποστήριξή τους.

Η επίθεση στην ευρωπαϊκή αποστολή προσθέτει μια νέα διάσταση στην ένταση που επικρατεί στη Δυτική Όχθη, καθώς αυτή τη φορά μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και αιρετός εκπρόσωπος ευρωπαϊκής χώρας.

Με πληροφορίες από το AFP.