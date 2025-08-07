Μετά από αναφορές για επεκτεινόμενες κατασχέσεις γης από ισραηλινούς εποίκους σε ιδιοκτησία που ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη στην Ιεριχώ, στη Δυτική Οχθη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ανέλαβε δράση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση στο ΥΠΕΞ για τον χειρισμό του θέματος. Εξάλλου είναι πρόσφατη η υπόθεση της Ιεράς Μονής του Σινά στην Αίγυπτο.

Το μοναστήρι, που βρίσκεται βόρεια της Νεκράς Θάλασσας στη Δυτική Όχθη, θεωρείται ιστορικό και σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα (455 μ.Χ) από τον ίδιο τον Άγιο Γεράσιμο ο οποίος προερχόταν από την πόλη Μύρα της Λυκίας. Η παρουσία του ήταν θεμελιώδης για τον μοναχισμό της Παλαιστίνης, συνδυάζοντας τον αναχωρητικό με τον κοινοβιακό μοναχισμό. Το μοναστήρι είναι χτισμένο στη νοτιοανατολική κοιλάδα της Ιεριχούς. Η ακριβής τοποθεσία της βάπτισης του Χριστού, καθώς και η Νεκρά Θάλασσα, βρίσκονται κοντά, στο σημείο όπου υπήρχαν παλαιότερα οι αρχαίες πόλεις Σόδομα και Γόμορρα. Είναι ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά Ορθόδοξα μοναστήρια της Παλαιστίνης. Ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Όπως σημειώνεται στο άρθρο, η ευρύτερη περιοχή της Ιεριχούς έχει υποστεί αυξανόμενη πίεση από τους Ισραηλινούς εποίκους τους τελευταίους μήνες, με την ίδρυση τουλάχιστον πέντε νέων προκεχωρημένων φυλακίων, κάτι που συχνά προαναγγέλλει ουσιαστικά την κατάληψη γης.