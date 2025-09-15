Μια σημαντική εξέλιξη έρχεται στη μακροχρόνια διαμάχη για το TikTok στις ΗΠΑ, καθώς οι κυβερνήσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου φαίνεται να προσεγγίζουν μια λύση.

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός εκπρόσωπος για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, ανακοίνωσε ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα μπορούσε να φέρει τον έλεγχο της δημοφιλούς εφαρμογής υπό αμερικανικά χέρια, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ιστορική αλλαγή στη λειτουργία της στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επιβεβαίωσε μετά τις διαπραγματεύσεις με Κινέζους αξιωματούχους ότι η συμφωνία «έρχεται», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τους εμπορικούς όρους.

«Έχουμε καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για το TikTok», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες στη Μαδρίτη. Πρόσθεσε ότι οι οικονομικοί όροι αφορούν αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες ιδιωτικές πλευρές και έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για μια διαμάχη που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και συνδέεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, καθώς η κινεζική μητρική εταιρεία της πλατφόρμας, ByteDance, ήταν στο επίκεντρο των ανησυχιών των Αμερικανών αξιωματούχων. Θυμίζουμε ότι τον Απρίλιο του 2024, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υπέγραψε νόμο που έδινε στη ByteDance εννέα μήνες για να πουλήσει το TikTok σε αγοραστή εγκεκριμένο από τις ΗΠΑ, αλλιώς η εφαρμογή θα απαγορευόταν πλήρως. Η προθεσμία παρατάθηκε αρκετές φορές από τη νέα διοίκηση Τραμπ.

Η ιστορία του TikTok στις ΗΠΑ ξεκινά το 2020, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποχώρηση της ByteDance από την αμερικανική αγορά, απειλώντας με πλήρες μπλοκάρισμα της εφαρμογής. Αρχικά, η Microsoft είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για εξαγορά δισεκατομμυρίων, με τον Σάτια Ναντέλα να συνομιλεί απευθείας με τον Τραμπ, όμως η συμφωνία κατέρρευσε. Ο Ναντέλα χαρακτήρισε την πρόταση «την πιο παράξενη συμφωνία» που είχε ποτέ βιώσει.

Στη συνέχεια, η Walmart και η Oracle πρότειναν τη δημιουργία της TikTok Global, όμως και αυτή η προσπάθεια σταμάτησε όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν άνοιξε νέα έρευνα για τις κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες. Παρ’ όλα αυτά, η Oracle παραμένει από το 2022 ο πάροχος υπηρεσιών cloud για το TikTok στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο συμφωνίας που αντιμετωπίζει ανησυχίες ασφαλείας.

Οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας αναμένεται να οριστικοποιηθούν στις 19 Σεπτεμβρίου, κατά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Γκριρ υπογράμμισε ότι το πλαίσιο συμφωνίας περιμένει πλέον μόνο την επίσημη έγκριση των δύο ηγετών και τόνισε ότι δεν θα δοθούν νέες παρατάσεις.

Το TikTok συνεχίζει να έχει μεγάλη απήχηση στις ΗΠΑ, με πάνω από 135 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Παρά τη δημοφιλία του, η εφαρμογή παραμένει απαγορευμένη σε κυβερνητικές συσκευές, αν και ο Λευκός Οίκος δημιούργησε επίσημο λογαριασμό τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας την αναγνωρισμένη επιρροή της πλατφόρμας.

Πηγή: The Guardian