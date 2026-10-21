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Οι developers της ευρέως χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού PHP είπαν την Τετάρτη ότι θα έβγαζαν patches (διορθωτικές επικαιροποιήσεις) για δύο κρίσιμης σημασίας ευάλωτα σημεία, με αξιωματούχους κυβερνοασφαλείας να προειδοποιούν τους οργανισμούς που δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αλλαγές ότι θα έπρεπε να κατεβάσουν τα sites που επηρεάζονται.

Το ΡΗΡ χρησιμοποιείται σε μεγάλα τμήματα του Ίντερνετ και το τελευταίο χρονικό διάστημα κυκλοφορούν φημολογίες πως οι ιστοσελίδες που το «τρέχουν» ίσως είναι εκτεθειμένες σε σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις.

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«Το ΡΗΡ είναι παντού. Βρίσκεται αθόρυβα πίσω από sites με WordPress, Drupal, Joomla και Magento, πλατφόρμες shared hosting, πίνακες ελέγχου και πάρα πολύ λογισμικό που δεν λέει καν ότι “κάτω από το καπό”» αναφέρει σε ανάρτησή της η εταιρεία κυβερνοασφαλείας Huntress.

Τα security updates παρουσιάζονταν ως εξαιρετικά υψηλής σημασίας (9,2 στη σχετική κλίμακα αξιολόγησης), και οι χρήστες καλούνται να προβούν σε αναβαθμίσεις το συντομότερο δυνατόν. Το σχετικό patch είχε προγραμματιστεί να βγει το απόγευμα της Τετάρτης.

Η CERT-EU (Computer Emergency Response Team) ανακοίνωσε ότι το 9,2 υποδεικνύει εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο χάκερ να χρησιμοποιήσουν κακόβουλο κώδικα σε ευάλωτα συστήματα χωρίς να χρειαστεί καν login (unauthenticated remote code execution). Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε οργανισμούς να προετοιμαστούν για άμεσο patching των συστημάτων που επηρεάζονται και αυτοί που δεν μπορούν να το κάνουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κατεβάσουν τις σελίδες τους.

Αντίστοιχη προειδοποίηση έβγαλε και η αρμόδια υπηρεσία κυβερνοασφαλείας της Αυστραλίας (ACSC), προτείνοντας εντοπισμό των συστημάτων ΡΗΡ στα περιβάλλοντά τους και προετοιμασία για το πέρασμα των patches, καθώς και παρακολούθηση εφαρμογών για ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από Reuters