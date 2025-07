Σφοδρή συντριβή αεροπλάνου σημειώθηκε στην Ιταλία, όταν αυτό προσέκρουσε στη Corda Molle, τον κόμβο του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τον A4 με τον A21 στο Azzano Mella, στην επαρχία της Μπρέσια.

Ανατριχιαστικές εικόνες, που τραβήχτηκαν από τις δύο κάμερες που παρακολουθούν αυτό το τμήμα του δρόμου καθημερινά, απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές του μικρού αεροπλάνου.

Δυστυχώς, σύμφωνα με το today.it, η φρικτή συντριβή σκότωσε και τους δύο επιβάτες: τον Sergio Ravaglia, έναν 75χρονο δικηγόρο από το Μιλάνο, και τη σύντροφό του, Anna Maria De Stefano, 60 ετών.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Gragnano Trebbiense, στην επαρχία Piacenza.

Η αιτία της τραγωδίας παραμένει ασαφής και διερευνάται.

✈️🔥 A plane crashed onto a busy highway in Italy — several cars passed through a wall of fire



On board were a 75-year-old man and a 60-year-old woman. They both died. pic.twitter.com/65JdtqyS0D