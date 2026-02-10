Ο δρόμος στις ΗΠΑ δεν φαίνεται να είναι πλέον μόνο για αυτοκίνητα αφού ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο έκανε την έκπληξη μετά από μία αναγκαστική προσγείωση σε δρόμο στην πολιτεία της Τζόρτζια.

🚨WATCH: A single-engine plane made an emergency landing in the middle of a busy Georgia intersection.



The pilot narrowly missed moving traffic, clipped several cars, and walked away—no fatalities.pic.twitter.com/v1gJSZhQYp

February 10, 2026

Συγκεκριμένα το μικρό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης στη μέση ενός δρόμου της Τζόρτζια των ΗΠΑ το απόγευμα της Δευτέρας, 9 Φεβρουαρίου προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα, χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Το συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα socail media δείχνει την τρομακτική προσγείωση του αεροπλάνου στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε άλλα οχήματα. Eικόνες μετά την πτώση έδειξαν το Beechcraft Hawker G-36 του 2010 που πετούσε από το Τενεσί, σταθμευμένο στον δρόμο, με αυτοκίνητα και εντυπωσιασμένους περαστικούς σε κοντινή απόσταση.

A small Cessna 172 training aircraft lost engine power & made an emergency landing on Jesse Jewell Parkway in Gainesville, #Georgia, striking 3 vehicles. 2 drivers suffered minor injuries & were hospitalized. No fatalities reported; FAA and NTSB investigating. #planecrash pic.twitter.com/OOJbCNwFfd — Thepagetoday (@thepagetody) February 10, 2026

Αναφέρθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί, όπως δήλωσε το αστυνομικό τμήμα του Γκέινσβιλ, χωρίς να διευκρινίσει ακριβώς ποιοι τραυματίστηκαν ή υπό ποιες συνθήκες.