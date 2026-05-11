Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines, που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, την Κατμαντού, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αερολιμένα για περίπου μια ώρα, ωσότου τεθεί υπό έλεγχο.

Οι 277 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος του Airbus 333 (σ.σ. συντόμευση του A330-300), που εκτέλεσε πτήση στην Κατμαντού από την Κωνσταντινούπολη, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την πυρκαγιά σε πίσω δεξιά τροχό του συστήματος προσγείωσης, διαβεβαίωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο Γκιανέντρα Μπουλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Νεπάλ.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

A #TurkishAirlines aircraft’s tyre catches fire while landing at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu. The fire has been doused and all passengers have been evacuated, confirmed the police. pic.twitter.com/otRaugm1AY May 11, 2026