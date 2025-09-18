Σκηνές χάους διαδραματίστηκαν στο κοινοβούλιο της Ιταλίας, με βουλευτές να πιάνονται στα χέρια, ύστερα από ψηφοφορία σχετικά με συνταγματική μεταρρύθμιση που αφορούσε τις εξουσίες των δικαστικών υπαλλήλων.

Κατά τη τρίτη ανάγνωση της ψηφοφορίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την μεταρρύθμιση, με 243 ψήφους υπέρ και 109 κατά.

Advertisement

Advertisement

autonomia differenziata, discussione alla Camera…Donno (M5S) srotola il tricolore davanti a Calderoli…rissa furibonda…poi arriva lo squadrista leghista Iezzi che sferra ripetuti pugni…

spettacolo indecoroso alla vigilia del G7…che tristezza#Camera #rissa #Donno #Iezzi pic.twitter.com/ktiiHhhPkK — Sirio 🏀 (@siriomerenda) June 12, 2024

Ύστερα από τη λήξη της ψηφοφορίας, το μεγαλύτερο μέρος των βουλευτών χειροκροτούσε, ενώ λίγες στιγμές αργότερα προκλήθηκε χαμός.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έσπευσε να επικρίνει όσα μέλη της κυβέρνησης χειροκρότησαν , ενώ μέλη της αντιπολίτευσης πλησίασαν προς τα έδρανα της κυβέρνησης, διαμαρτυρόμενα.

L’INDEGNA gazzarra delle opposizioni dopo che alla Camera abbiamo approvato la riforma sulla #separazionedellecarriere dei #magistrati.



Proprio non ce la fanno ad accettare le regole della democrazia: che vergogna! pic.twitter.com/YHmghGvSkI — Alessia Ambrosi 🇮🇹 (@AleAmbrosiTW) September 18, 2025

Όσο κι αν ο πρόεδρος της Βουλής, Σέρτζιο Κόστα, παρακαλούσε να διατηρηθεί ηρεμία, τα αίματα στην αίθουσα άναψαν, με ορισμένους βουλευτές να πιάνονται στα χέρια.

Η σύγχυση έφερε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης. Σύμφωνα με την ιταλική La Stampa, σημειώθηκαν τραυματισμοί.