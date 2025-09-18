Σκηνές χάους διαδραματίστηκαν στο κοινοβούλιο της Ιταλίας, με βουλευτές να πιάνονται στα χέρια, ύστερα από ψηφοφορία σχετικά με συνταγματική μεταρρύθμιση που αφορούσε τις εξουσίες των δικαστικών υπαλλήλων.

Κατά τη τρίτη ανάγνωση της ψηφοφορίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την μεταρρύθμιση, με 243 ψήφους υπέρ και 109 κατά.

Ύστερα από τη λήξη της ψηφοφορίας, το μεγαλύτερο μέρος των βουλευτών χειροκροτούσε, ενώ λίγες στιγμές αργότερα προκλήθηκε χαμός.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έσπευσε να επικρίνει όσα μέλη της κυβέρνησης χειροκρότησαν , ενώ μέλη της αντιπολίτευσης πλησίασαν προς τα έδρανα της κυβέρνησης, διαμαρτυρόμενα.

Όσο κι αν ο πρόεδρος της Βουλής, Σέρτζιο Κόστα, παρακαλούσε να διατηρηθεί ηρεμία, τα αίματα στην αίθουσα άναψαν, με ορισμένους βουλευτές να πιάνονται στα χέρια.

Η σύγχυση έφερε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης. Σύμφωνα με την ιταλική La Stampa, σημειώθηκαν τραυματισμοί.