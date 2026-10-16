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Προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία παρατηρούνταν στην Ιταλία, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε πτήσεις ανά τη χώρα, λόγω τεχνικού προβλήματος το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα.

Η αρμόδια υπηρεσία (ENAV) είπε ότι επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία μετά τον εντοπισμό ανωμαλιών τη νύχτα στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων που υποστηρίζει τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο. Η ADR, που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια της Ρώμης, ανέφερε πως «εξαιτίας τεχνικών ζητημάτων που επηρεάζουν τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με τις αερογραμμές τους. Σε αντίστοιχη ενημέρωση προέβη και η SEA, που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια του Μιλάνου.

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Σύμφωνα με την ENAV είχε εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος και ήταν σε εξέλιξη οι προσπάθειες αποκατάστασης.

Με πληροφορίες από Reuters