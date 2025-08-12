Έχασε τη μάχη ο Ιταλός αθλητής Ματία Ντεμπερτόλις τέσσερις ημέρες μετά την κατάρρευσή του στη διάρκεια των Παγκοσμίων Αγώνων Προσανατολισμού που διεξάγονται στην Κίνα.

Ο 29χρονος αθλητής βρέθηκε αναίσθητος από τους διοργανωτές του ιδιαίτερου αυτού αθλήματος κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου πρωταθλήματος στο Τσενγκντού.

Συμφωνα με το BBC, παρά το γεγονός ότι έλαβε άμεσα εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά ιδρύματα της Κίνας, δεν κατάφερε να παραμείνει στη ζωή.

Το άθλημα του προσανατολισμού διεξάγεται στην υπαίθριο και οι αθλητές τρέχοντας καλούνται να βρουν τη διαδρομή τους χρησιμοποιώντας χάρτες και πυξίδες ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν εμπόδια.

Το άθλημα είναι πολύ διαδεδομένο στις Σκανδιναβικές χώρες, απ όπου και ξεκίνησε το 1886 ως εκπαίδευση στον Σουηδικό στρατό. Στη συνέχεια βρήκε πολλούς φανατικούς οπαδούς σχεδόν σε ολόκληρη τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη ενώ έχει επεκταθεί και σε άλλες ηπείρους.

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες είναι μια πολυαθλητική διοργάνωση που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια με αγωνίσματα που δεν περιλαμβάνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προσανατολισμού (IOF), Τομ Χόλοουελ, δήλωσε συγκλονισμένος από την απώλεια του Ντεμπερτόλις.

Ο Ντεμπερτόλις συμμετείχε στον τελικό του αγωνίσματος μέσης απόστασης ανδρών, ο οποίος έλαβε χώρα σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, όταν κατέρρευσε.

Ο Ιταλός ήταν μέλος της ιταλικής εθνικής ομάδας και τερμάτισε πέμπτος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Ο Ντεμπερτόλις, ο οποίος ήταν πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, ζούσε στη Σουηδία και έκανε το διδακτορικό του σε πανεπιστήμιο στη Στοκχόλμη.

