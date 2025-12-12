Μια έκρηξη συγκλόνισε μία ήσυχη γειτονιά κοντά στο Χέιγουορντ της Καλιφόρνια, προκάλώντας τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και ισοπεδώνοντας τουλάχιστον τρία κτίρια, σύμφωνα με τις αρχές.

Αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά και έσπευσαν πυροσβέστες για να την ανακόψουν και να αναζητήσουν τραυματίες.

Στο βίντεο που βλέπουμε εδώ, το οποίο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από την απέναντι ακριβώς πλευρά του δρόμου, διακρίνονται οχήματα εργοταξίου μπροστά από ένα σπίτι στην κοινότητα Άσλαντ της Βόρειας Καλιφόρνια.

Η ισχυρότατη έκρηξη κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου γύρω στις 7:35 το πρωί, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να βρίσκονται εκείνη την ώρα στα σπίτια τους…

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Αλαμέδα ανέφερε ότι τουλάχιστον έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.