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Το μοντέλο δήλωσε ότι διατηρεί αδελφική σχέση με την Ντελεβίν εδώ και χρόνια, τονίζοντας πως δεν αισθάνεται έλξη για τις γυναίκες.

Παράλληλα, η Τζένερ ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση ότι δεν θα ήταν αντίθετη στο ενδεχόμενο να διασκεδάσει με μια κοπέλα στο μέλλον.

Στα ίδια επεισόδια της σειράς, η Κιμ Καρντάσιαν επιβεβαίωσε τη νέα της σχέση με τον οδηγό της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον.

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Η Κένταλ Τζένερ ανοίγεται για την προσωπική της ζωή στα τελευταία επεισόδια της σειράς The Kardashians.

Η Τζένερ, για την οποία κυκλοφορούν φήμες ότι βρίσκεται σε σχέση με τον Τζέικομπ Ελόρντι, είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο σεναρίων σχετικά με τη φιλία της με την Κάρα Ντελεβίν.

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Πολλοί πίστευαν ότι οι δύο γυναίκες ήταν κάτι περισσότερο από φίλες. Ωστόσο, στο τρέιλερ της όγδοης σεζόν της σειράς, που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, η Τζένερ θέλησε να βάλει τέλος στις σχετικές φήμες.

«Υπάρχει σίγουρα μια φήμη ότι εγώ και η Κάρα είμαστε ζευγάρι, κάτι που δεν ισχύει», δήλωσε.

«Παρεμπιπτόντως, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ιδέα να κάνω σεξ με την Κάρα», πρόσθεσε η Κένταλ. «Ποτέ μη λες ποτέ, σωστά;»

Τώρα, η 30χρονη σταρ προχωρά σε μια νέα παραδοχή, λέγοντας ότι «δεν θα ήταν αντίθετη στο να διασκεδάσει με μια κοπέλα».

Μιλώντας για τη σχέση της με την Κάρα στο τελευταίο επεισόδιο, η Τζένερ ανέφερε: «Είμαστε φίλες εδώ και πολύ καιρό, περίπου 11 ή 12 χρόνια. Με πήρε υπό την προστασία της, κατά κάποιον τρόπο, και με έκανε να αισθανθώ ασφαλής και ευπρόσδεκτη στον χώρο του μόντελινγκ».

Αναφερόμενη στις φήμες ότι οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση, ξεκαθάρισε: «Αγαπώ την Κάρα. Είναι σαν αδελφή μου και αυτό δεν συνέβη ποτέ. Για να είμαι ξεκάθαρη, πιστεύω ότι το να είσαι λεσβία θα ήταν διασκεδαστικό και υπέροχο».

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Παρότι, όπως είπε, δεν αισθάνεται έλξη για τις γυναίκες, πρόσθεσε ότι «δεν θα ήταν αντίθετη στο να διασκεδάσει με μια κοπέλα».

Στη συνέχεια, αστειεύτηκε λέγοντας ότι «το να είσαι λεσβία θα ήταν διασκεδαστικό και πιο εύκολο», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «οι άνδρες είναι χάλια».

Το μοντέλο δεν έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τον πρωταγωνιστή της ταινίας Wuthering Heights, Τζέικομπ Ελόρντι. Ωστόσο, οι δυο τους εθεάθησαν πρόσφατα μαζί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

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Kendall Jenner Says Dating Would Be ‘Easier’ If She Was Lesbian: ‘Men Suck’ https://t.co/ktZkKWce13 — People (@people) October 15, 2026

Στο παρελθόν, η Τζένερ έχει συνδεθεί ερωτικά και με τον Bad Bunny, τον Ντέβιν Μπούκερ και τον Μπεν Σίμονς, χωρίς να αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για τις σχέσεις που της έχουν κατά καιρούς αποδοθεί.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, οι δύο γυναίκες εμφανίζονται να συνομιλούν στα παρασκήνια της επίδειξης της L’Oréal, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, με την Τζένερ να αποφασίζει να ξεκαθαρίσει τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια για τη σχέση τους.



«Ξέρεις, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι», είπε η Κένταλ Τζένερ. «Ο κόσμος πιστεύει μέχρι και σήμερα ότι είμαι λεσβία, εξαιτίας της αγάπης που έχουμε η μία για την άλλη. Δεν είμαι και νομίζω ότι εσύ, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, θα το ήξερες».

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«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν είσαι», απάντησε η Κάρα Ντελεβίν. Η Κένταλ Τζένερ, ωστόσο, συνέχισε τη συζήτηση, μιλώντας με ιδιαίτερη άνεση για τη σεξουαλικότητά της. «Παρεμπιπτόντως, δεν θα ήμουν αντίθετη στο να διασκεδάσω λίγο με μια κοπέλα, να σου πω την αλήθεια. Για να είμαι ξεκάθαρη, νομίζω ότι το να είσαι λεσβία θα ήταν διασκεδαστικό, υπέροχο και ίσως πιο εύκολο; Δεν ξέρω. Οι άντρες είναι χάλια».



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ακόμη πιο συγκεκριμένα στη φίλη της, λέγοντας: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ιδέα να κάνω σεξ με την Κάρα. Απλώς δεν έχω νιώσει ποτέ την επιθυμία να κάνω σεξ με γυναίκες». Συνειδητοποιώντας πόσο προσωπικές ήταν οι αποκαλύψεις της, η Τζένερ σχολίασε γελώντας: «Έχω πιει πάρα πολύ κρασί. Πρέπει να χαλαρώσω λίγο».



Η Ντελεβίν, από την πλευρά της, έδειξε να απολαμβάνει τη συζήτηση. «Το λατρεύω όλο αυτό. Είναι σαν να έχεις πιει ορό της αλήθειας», είπε, προτού τη ρωτήσει: «Εντάξει, λοιπόν, αν έπρεπε να κάνεις σεξ με μια γυναίκα, ποια θα ήταν;». «Εσύ! Προφανώς», απάντησε αμέσως η Τζένερ. «Είσαι η μόνη γυναίκα που ξέρω ότι θα μου φερόταν καλά».

Η συγκεκριμένη συζήτηση είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα που συνέδεαν ερωτικά την Κένταλ Τζένερ με τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι. Τον Απρίλιο, το περιοδικό PEOPLE επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους «περνούσαν χρόνο μαζί και γνωρίζονταν καλύτερα» διακριτικά εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ τον Μάιο πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση.



Έκτοτε, το ζευγάρι έχει βγει μαζί με τον Τζάστιν και τη Χέιλι Μπίμπερ, αλλά και με την αδελφή της Κένταλ, Κάιλι Τζένερ, και τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ. «Περνούν πολύ όμορφα όλοι μαζί», ανέφερε πηγή, μιλώντας για τις αδελφές Τζένερ και τους συντρόφους τους. «Έχουν παρόμοιες προσωπικότητες και τρόπο ζωής και τα πηγαίνουν όλοι εξαιρετικά μεταξύ τους».



Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο, η Τζένερ και ο Ελόρντι εθεάθησαν μαζί στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο ηθοποιός παρευρέθηκε επίσης στην επίδειξη του οίκου Bottega Veneta, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, όπου η Κένταλ έκλεισε την πασαρέλα. «Δεν είναι πολύς καιρός που είναι μαζί, αλλά δίνουν την εντύπωση ότι έχουν σχέση εδώ και πολύ καιρό. Ταιριάζουν πολύ ως χαρακτήρες», ανέφερε άλλη πηγή.

Με πληροφορίες από το Unilad

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