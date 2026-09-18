Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κένταλ Τζένερ διέψευσε τις φήμες που την ήθελαν να διατηρεί ερωτική σχέση με το μοντέλο Κάρα Ντελεβίν.

Το ζήτημα συζητήθηκε στο προωθητικό βίντεο της όγδοης σεζόν της σειράς «The Kardashians» με χιουμοριστική διάθεση.

Η Κένταλ Τζένερ βρίσκεται πλέον σε σχέση με τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι και φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο γάμου μαζί του.

Η Κάρα Ντελεβίν διατηρεί δεσμό με τη μουσικό Μίνκε, με την οποία είναι ζευγάρι από το 2022.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο προωθητικό βίντεο για την όγδοη σεζόν του «The Kardashians», η Κένταλ Τζένερ κλήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση που αφορά την ερωτική της ζωή, με αφορμή τις φήμες που έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει γύρω από τη σχέση της με την Κάρα Ντελεβίν.

«Αφού ποτέ δεν μαθαίνω τίποτα, πώς πάει η ερωτική σου ζωή;», ακούγεται να τη ρωτά η Κέιτλιν Τζένερ, με την Κένταλ να αναφέρεται στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης, στις φήμες για την ίδια και το 34χρονο μοντέλο.

Advertisement

Advertisement

«Υπάρχει σίγουρα μια φήμη ότι η Κάρα κι εγώ είχαμε σχέση, κάτι που δεν είναι αλήθεια», ξεκαθαρίζει η Κένταλ Τζένερ.

Το θέμα, ωστόσο, δεν έμεινε σε σοβαρό τόνο. Σε πλάνα από τα παρασκήνια ενός fashion event, η Κένταλ εμφανίζεται μαζί με την Κάρα Ντελεβίν και οι δύο φίλες αντιμετωπίζουν τις φήμες με χιούμορ.

«Παρεμπιπτόντως, δεν έχω τίποτα εναντίον του να κάνω σεξ με την Κάρα», λέει χαμογελώντας η Κένταλ, προκαλώντας τα γέλια της φίλης της. Στη συνέχεια προσθέτει: «Ποτέ μη λες ποτέ, σωστά;».

Kendall Jenner Addresses Rumor She Hooked Up with Cara Delevingne: ‘Never Say Never’ https://t.co/bqKjEU0Med — People (@people) September 17, 2026

Παρά τις φήμες που τις έχουν συνδέσει στο παρελθόν, οι δύο γυναίκες φαίνεται πως έχουν προχωρήσει σε διαφορετικές σχέσεις. Η Κένταλ Τζένερ διατηρεί δεσμό με τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι, με τον οποίο έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων και πρόσφατα στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η Κένταλ να σκέφτεται ακόμη και το ενδεχόμενο του γάμου. «Η Κένταλ πραγματικά βλέπει ότι ο Τζέικομπ “κάνει” για σύζυγος», ανέφερε πηγή στο μέσο, υποστηρίζοντας πως είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο αισθάνεται ότι θα μπορούσε να παντρευτεί έναν σύντροφό της.

Η Κάρα Ντελεβίν, από την άλλη, βρίσκεται σε σχέση με τη Βρετανίδα μουσικό Μίνκε, κατά κόσμον Λία Μέισον. Οι δύο γυναίκες γνωρίζονταν από τα σχολικά τους χρόνια, ωστόσο έγιναν ζευγάρι το 2022 και έκτοτε επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.