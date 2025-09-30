Ως τη «μεγαλύτερη τιμή της ζωής της» χαρακτήρισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ την ορκωμοσία της ως η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην πρώτη ανάρτησή της μετά την τελετή το βράδυ της Δευτέρας.

Η κυρία Γκίλφοϊλ δήλωσε, επίσης, ««υπερήφανη που θα εκπροσωπήσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Αμερικανούς στην Ελλάδα».

It is the honor of a lifetime to be sworn in today as Ambassador to the Hellenic Republic surrounded by friends and loved ones here at the State Department. Proud to serve @POTUS and the American people in Greece! 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/oSZiCC9lKJ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 29, 2025

Η πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί για τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2024. Η επικύρωση του διορισμού της από την ολομέλεια της Γερουσίας, έστω και με καθυστέρηση, άνοιξε τον δρόμο για την τοποθέτησή της.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γκίλφοϊλ αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της.

Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα:

«Σήμερα, η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ως η επόμενη Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Εκφράζουμε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας στην Πρέσβη Guilfoyle και προσβλέπουμε στην προώθηση των συμφερόντων των Η.Π.Α. και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Ελλάδα υπό την ηγεσία της!»