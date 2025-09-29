Ανοιχτός είναι πλέον ο δρόμος για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, μετά την επίσημη ορκωμοσία της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Η πρώην εισαγγελέας και γνωστή παρουσιάστρια του Fox News, με στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί για τη θέση από τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2024. Η επικύρωση του διορισμού της από την Ολομέλεια της Γερουσίας, έστω και με καθυστέρηση, άνοιξε τον δρόμο για την τοποθέτησή της.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γκίλφοϊλ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, όπου και θα αναλάβει επισήμως τα νέα της καθήκοντα.

Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα:



«Σήμερα, η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ως η επόμενη Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Εκφράζουμε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας στην Πρέσβη Guilfoyle και προσβλέπουμε στην προώθηση των συμφερόντων των Η.Π.Α. και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Ελλάδα υπό την ηγεσία της!»