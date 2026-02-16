Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρακολουθήσε από κοντά μαζί με τον γιο της Ρόναν, τον χθεσινό τελικό της Eurovision.

Mετά το τέλος του event, η κα. Γκίλφοϊλ έκανε δηλώσεις στις κάμερες, αναφέροντας ότι εντυπωσιάστηκε από την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Μάλιστα, χαρακτήρισε «απίστευτο» το Ferto και δήλωσε ότι λάτρεψε τη στιγμή που η μητέρα του Αkylas ανέβηκε στη σκηνή.



«Το λάτρεψα. Ήταν υπέροχες όλες οι εμφανίσεις, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από την παραγωγή, την ποιότητα, τα πάντα και από το πόσο υποστήριζαν ο ένας τον άλλον. Ήταν απίστευτο το Ferto, ένα καταπληκτικό τραγούδι και τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή γιατί ξέρετε, είμαι και εγώ μητέρα ενός αγοριού. Σας ευχαριστώ πολύ» είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ρεκόρ τηλεθέασης για τον τελικό «Sing for Greece»

Ρεκόρ τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό σημείωσε ο χθεσινός τελικός του «Sing for Greece 2026».

Η λάμψη και ο παλμός του χθεσινού show αποτυπώθηκαν και στον πίνακα των μετρήσεων, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να φθάνει στους άντρες (18-24) στο 45%.

Στο δυναμικό κοινό (18-54) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 30,5%, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν για τουλάχιστον ένα λεπτό 2.664.000 τηλεθεατές.