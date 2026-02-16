Ο Ακύλας πανηγύρισε τη νίκη του σαν μικρό παιδί.

«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη» αναφώνησαν πολλοί όταν ανακοινώθηκε- για την ακρίβεια, επιβεβαιώθηκε- ότι ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Ένα παιδί που είχε ήδη κερδίσει το κοινό με το αστείρευτο ταλέντο του αλλά και την ταπεινότητα, την ευγένεια και το χιούμορ του.

Η στιγμή που ο Ακύλας ακούει ότι είναι ο μεγάλος νικητής του Sing for Greece.

Ο Ακύλας κατάφερε μόνος του, με ελάχιστα χρήματα αλλά με αρκετή δουλειά, να κατακτήσει την κορυφή και έτσι η νέα του εταιρεία, MINOS- EMI, θα βρεθεί φέτος στη Βιέννη εκπροσωπώντας και την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο με την Αντιγόνη Μπάξτον.

Με την Κική Τσόλκα από τη MINOS- EMI, που μας είπε ότι είναι μεγάλη χαρά να δουλεύεις με έναν καλλιτέχνη σαν τον Ακύλα.

Το πιο συγκινητικό όμως ήταν η αποθέωση, όχι μόνο από το κοινό που είχε γεμίσει ασφυχτικά την αίθουσα, αλλά και από τους υπόλοιπους 13 καλλιτέχνες που είχαν καταλάβει από νωρίς ότι ο Ακύλας είχε έρθει σαν οδοστρωτήρας.

Ο Ακύλας κατάφερε αυτό πολλοί θεωρούσαν αδύνατο, ειδικά στην αρχή. Να λάβει την πιο υψηλή βαθμολογία και από το τηλεοπτικό κοινό και από τις δύο επιτροπές, που έμοιαζαν να μην έχουν άλλη επιλογή αφού κάθε φορά που ακουγόταν το όνομά του, η αρένα σειόταν κυριολεκτικά.

O Good Job Nicky που είχε βάλει μόνος του τα δύσκολα, χάνοντας πόντους στη live performance βγήκε δεύτερος, η Marseaux, που ήταν ακόμα καλύτερη σε σχέση με τον ημιτελιλό βγήκε τρίτη με μόλις μία μονάδα διαφορά, ενώ η Evangelia άρεσε πολύ περισσότερο στην ξένη επιτροπή παρά στην ελληνική.

Αρκετά αρνητικά σχόλια υπήρχαν σχετικά με τα ονόματα της ελληνικής κριτικής επιτροπής, εκτός από την πρόεδρό της, ηθοποιό και τραγουδίστρια,Χαρά Κεφαλά, που θεωρείται κορυφαία στον τομέα της.

Ακύλας: Ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν σίγουρα η σφιχτή αγκαλιά του μεγάλου νικητή στη μητέρα του επάνω στη σκηνή αμέσως μετά τη νίκη του. Εκτός από τους ίδιους, δεκάδες ήταν οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τα δάκρυά τους μέσα στην αίθουσα, ανάμεσά τους και ο Good Job Nicky.

Οι 14 τραγουδιστές παρέδωσαν μαθήματα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης αφού δεν σταμάτησαν να πανηγυρίζουν την νίκη του Ακύλα επάνω στη σκηνή ακόμα και όταν έκλεισαν οι κάμερες.

Ο Ακύλας, «πνιγμένος» κυριολεκτικά στην αγκαλιά των υπόλοιπων φιναλίστ.

Φυσικά τα παράπονα δεν έλειψαν και είχαν να κάνουν με τον ήχο- δύο φιναλίστ παραπονέθηκαν ότι τα ακουστικά τους τις «πρόδωσαν» επάνω στη σκηνή, αν και στην αίθουσα ο ήχος ήταν αρκετά βελτιωμένος σε σχέση με τους ημιτελικούς. Γκρίνα υπήρχε και σχετικά με την ταξιθεσία.

Η μοναδική στιγμή πάντως που ακούστηκαν επιφωνήματα αποδοκιμασίας ήταν όταν η κάμερα έκανε κοντινό πλάνο στην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που έφτασε μαζί με τρεις σωματοφύλακες και τον 19χρονο γιο της στα μέσα της βραδιάς.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

