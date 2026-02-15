Η ώρα της επιλογής έφτασε. Απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. πραγματοποιείται ο Μεγάλος Ελληνικός Τελικός για τη Eurovision 2026, με 14 υποψηφιότητες να διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός διαγωνισμός. Η μετάδοση γίνεται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και παράλληλα μέσω ERTFLIX, με παροχές προσβασιμότητας.

Την παρουσίαση έχουν αναλάβει Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η σειρά εμφάνισης των 14 φιναλίστ

1. STYLIANOS – YOU & I

2. D3lta – Mad About it

3. Mikay – Labyrinth

4. Μαρίκα – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)

5. Marseaux – Χάνομαι

6. Good Job Nicky – Dark Side of the Moon

7. KOZA MOSTRA – Bulletproof

8. STEFI – Europa

9. Rosanna Mailan – Άλμα

10. Evangelia – Paréa

11. ZAF – ASTEIO

12. Akylas – Ferto

13. leroybroughtflowers – SABOTAGE!

14. Alexandra Sieti – The Other Side

Τα φαβορί λίγο πριν ανοίξουν οι γραμμές

Το ενδιαφέρον είναι έντονο και στα προγνωστικά, με τον Akylas και το Ferto να εμφανίζεται ως το ισχυρό φαβορί από την αρχή της διαδικασίας. Πίσω του ακολουθεί ο Good Job Nicky με το Dark Side of the Moon, ενώ σε ανταγωνιστική τροχιά αναφέρονται και οι Marseaux (Χάνομαι) και Evangelia (Paréa).

Πώς βγαίνει ο νικητής

Το αποτέλεσμα προκύπτει από συνδυασμό:

50% τηλεψηφοφορία κοινού

25% ελληνική κριτική επιτροπή

25% διεθνής κριτική επιτροπή

Σε ισοβαθμία, προβάδισμα έχει η ψήφος του κοινού.

Πώς ψηφίζουμε:

Με SMS από ελληνικούς αριθμούς στο 54222, με τον κωδικό τραγουδιού ή καλλιτέχνη (έως 10 SMS ανά αριθμό).

Παράλληλα, δίνεται για πρώτη φορά και δυνατότητα διαδικτυακής ψηφοφορίας, εντός και εκτός Ελλάδας, ώστε να συμμετέχουν και οι Έλληνες του εξωτερικού (οι οδηγίες εμφανίζονται στην οθόνη και μέσω QR).

Guest εμφάνιση που «γράφει» τηλεόραση

Στη σκηνή εμφανίζεται και ο Χρήστος Μάστορας με ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα περίπου 15 λεπτών, που περιλαμβάνει επιτυχίες του αλλά και τραγούδια με έντονο «άρωμα» Eurovision, ενώ θα παρουσιάσει και το νέο του κομμάτι «Μαργαρίτα» live.

Το στοίχημα της βραδιάς

Με 14 τραγούδια διαφορετικών μουσικών κατευθύνσεων, η βραδιά έχει δύο «κλειδιά»: σκηνική εικόνα και στιγμή. Γιατί στον εθνικό τελικό δεν κερδίζει πάντα απλώς το πιο αγαπητό κομμάτι, αλλά εκείνο που δείχνει ότι μπορεί να σταθεί ευρωπαϊκά, να «γράψει» στην τηλεοπτική μετάδοση και να πείσει ταυτόχρονα κοινό και επιτροπές.