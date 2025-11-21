Νέο περιστατικό πιθανής τροφικής δηλητηρίασης καταγράφηκε στη Σισλί της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας ανησυχία στις υγειονομικές αρχές της πόλης. Συγκεκριμένα, 25 άτομα που γευμάτισαν στο ίδιο εστιατόριο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, εμφανίζοντας έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας, όπως ναυτία, εμέτους και κοιλιακούς πόνους.

Η κατάσταση των ασθενών χαρακτηρίζεται καλή και όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής Υγείας της Κωνσταντινούπολης, Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ο οποίος ανέφερε ότι όλα τα περιστατικά εξετάζονται ως ύποπτα για τροφική δηλητηρίαση.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης έχουν ήδη ξεκινήσει ενδελεχή έλεγχο στο συγκεκριμένο εστιατόριο, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της πιθανής μόλυνσης. Δείγματα τροφίμων έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας του καταστήματος. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του περιστατικού και να καθορίσει εάν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός ή για ευρύτερο πρόβλημα στις πρακτικές ασφαλείας του χώρου εστίασης.

Το νέο αυτό συμβάν σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά την τραγική υπόθεση της τετραμελούς Τουρκο-Γερμανικής οικογένειας, η οποία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης. Αρχικά, οι αρχές υποψιάστηκαν τροφική δηλητηρίαση ως αιτία θανάτου των γονιών και των δύο παιδιών, ηλικίας τριών και έξι ετών. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται πιθανότατα σε δηλητηρίαση από χημικές ουσίες.

Η οικογένεια είχε ασθενήσει στις 12 Νοεμβρίου και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν αρχικά λόγο για κατανάλωση δημοφιλών φαγητών δρόμου στη συνοικία Ορτάκιοϊ, όπως μύδια από πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες τύπου “kumpir”. Αυτές οι αναφορές προκάλεσαν έντονη ανησυχία στο κοινό και δημιούργησαν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων που πωλούνται σε τουριστικές περιοχές.

Τα διαδοχικά περιστατικά, τόσο στη Σισλί όσο και στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η οικογένεια, έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας.

Οι αρχές καλούνται να εντείνουν τους ελέγχους και να διασφαλίσουν ότι τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα, ώστε να αποτραπούν μελλοντικά περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Τα αποτελέσματα των ερευνών αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα προς την ενίσχυση της ασφάλειας στους αντίστοιχους κλάδους.

Πηγή: Hurriyet