Αφορμή για την αναφορά αυτή στάθηκε ο εορτασμός του νέου προϊόντος της αδελφής της, Κλόε Καρντάσιαν . Η 46χρονη ιδρύτρια του Poosh δημοσίευσε βίντεο στα Instagram Stories στις 16 Ιανουαρίου, όπου κρατούσε μια σακούλα από το νέο Khloud protein popcorn με γεύση τρούφα και λευκό τσένταρ, που μόλις κυκλοφόρησε.

Στο ίδιο βίντεο, της προσφέρθηκε ένα gin mocktail, δηλαδή μη αλκοολούχο ποτό, και η ίδια έγραψε στη λεζάντα: «@Khloudfoods @KhloeKardashian σίγουρα τους είπε ότι δεν έχω πιει αλκοόλ εδώ και 3 χρόνια. Fancy Friday». Στη συνέχεια, υψώνει το ποτήρι της και λέει χαμογελώντας: «Στην υγειά μας!»

Η αποκάλυψη αυτή αντανακλά την προσωπική της δέσμευση στη νηφαλιότητα και τη φροντίδα της υγείας της μέρος ενός ευρύτερου lifestyle που έχει υιοθετήσει με στόχο την ευεξία και την ισορροπία.

Η Κόρτνεϊ και η οικογένεια

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών τον Mason (16), την Penelope (13) και τον Reign (11), που απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Scott Disick, καθώς και τον Rocky Barker (2) από τον γάμο της με τον Travis Barker.

Δεν είναι η μόνη στην οικογένεια που έχει μιλήσει δημόσια για θέματα εξάρτησης. Ο Scott Disick, 42 ετών, έχει μιλήσει στο παρελθόν για την εμπλοκή του με την κατάχρηση ουσιών και έχει συζητήσει ανοιχτά με τον γιο του, Mason, για το πώς τον επηρέασε ο αλκοολισμός στο παρελθόν.

Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στον podcast της Κλόε, ο Disick είχε πει:

«Του εξηγώ πώς το ποτό με επηρέασε και πόσο άσχημα με έφερε σε κάποιες καταστάσεις. Το ξέρει αυτό», σημειώνοντας παράλληλα ότι σκοπεύει να επέμβει μόνο αν δει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στο μέλλον.

Παράλληλα, ο Disick έχει εκφράσει την ελπίδα ότι ο Mason θα παίρνει από παράδειγμα τις θείες του Κένταλ, Κάιλι και Κιμ Καρντάσιαν οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν μια πιο ισορροπημένη σχέση με το ποτό.

Με πληροφορίες από okmagazine.com και eonline.com