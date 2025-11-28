Η Ρωσία «θέλει να προσπαθήσει να κινηθεί προς την ειρήνη» στην Ουκρανία, παρά την πεποίθησή της πως ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι στερείται νομιμότητας, ανέφερε την Παρασκευή το Κρεμλίνο, στον απόηχο των δηλώσεων του Ρώσου προέδρου Πούτιν την Πέμπτη.

To Κρεμλίνο και το ινδικό ΥΠΕΞ ανέφεραν την Παρασκευή πως ο Πούτιν σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ινδία στις 4-5 Δεκεμβρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, για να συζητηθούν διμερείς σχέσεις και διεθνή ζητήματα.

Ο Πούτιν είχε ταξιδέψει στην Ινδία τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2021, λίγους μήνες πριν την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. «Η επίσκεψη είναι μεγάλης σημασίας, παρέχοντας μια ευκαιρία για να εκτενείς συζητήσεις στην ατζέντα των ρωσο-ινδικών σχέσεων ως μίας ιδιαίτερα προνομιούχας συνεργασίας» ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει η Ινδία να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Η Ινδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ωστόσο, όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές του ευρύτερου τομέα, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία αναμενόταν να βρεθούν στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και τρία χρόνια τον Δεκέμβριο, καθώς τα διυλιστήρια αναζητούν εναλλακτικές λόγω των δυτικών κυρώσεων.

Με πληροφορίες από Reuters