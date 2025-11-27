Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη (27/11) ότι το πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ότι ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν.

Παράλληλα, δήλωσε ότι μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις θέσεις τους σε βασικές περιοχές, τότε οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία. Πρόσθεσε ότι ο ρυθμός της προέλασης της Ρωσίας προς όλες τις κατευθύνσεις «αυξάνεται αισθητά».

Πούτιν: «Ανοησίες» τα περί προκατάληψης Γουίτκοφ

Ο Ρώσος πρόεδρος επιβεβαιώσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει για συνομιλίες στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα αλλά απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο Γουίτκοφ έδειξε προκατάληψη υπέρ της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τα σχετικά δημοσιεύματα ανοησίες.

Ο Γουίτκοφ δέχτηκε νέες επικρίσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα μετά τη διαρροή ενός ηχογραφημένου τηλεφωνήματος στο οποίο συμβούλευε έναν βοηθό του Κρεμλίνου για το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να χειριστεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν έκπληξη αν ο Γουίτκοφ εκτοξεύε άσεμνες προσβολές κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

«Αυτό είναι ανοησία», είπε, περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

Επληκτος από τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ακόμη ότι εξεπλάγη από τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τον περασμένο μήνα τις αυστηρότερες κυρώσεις που έχουν λάβει μέχρι στιγμής στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, στοχεύοντας τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft .

Οι κυρώσεις καταστρέφουν τις σχέσεις της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε ο Πούτιν.

