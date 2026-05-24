Στόχους στην Ουκρανία έπληξαν με τέσσερις πυραύλουν τύπου Oreshnik, Iskander, Kinzhal και Zircon (Ορέσνικ, Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν), σε νυχτερινές επιθέσεις ως αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία.

Οι επιθέσεις χτύπησαν εγκαταστάσεις της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Είναι η τρίτη φορά που η Ρωσία χρησιμοποίησε τον πύραυλο Ορέσνικ εναντίον της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο πύραυλος Ορέσνικ έχει βεληνεκές αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων και είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή. Συνολικά, η ρωσική πολεμική αεροπορία, εκτόξευσε 90 πυραύλους και 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Είναι σημαντικό αυτό να μην παραμείνει χωρίς συνέπειες για τη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία είχε επίσης στοχεύσει εγκαταστάσεις ύδρευσης, καθώς θέλει να τις καταστρέψει πριν την αυξημένη ζήτησ του καλοκαιριού.

Παράθυρα έσπασαν στο κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας και αναφέρθηκαν κάποιες ζημιές στην ιστορική Πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου.