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Πλήθος περίπου 200 ατόμων επιτέθηκε σε υπηρεσιακό όχημα, προκαλώντας φθορές και την ανατροπή του, ενώ η αστυνομία διερευνά παράλληλα υπόθεση επίθεσης κατά αστυνομικού.

Ο δήμαρχος της πόλης καταδίκασε τις πράξεις βίας και την παρεμπόδιση του έργου των στρατιωτικών, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες των πολιτών ως απαράδεκτες.

Η διαδικασία της υποχρεωτικής επιστράτευσης προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς ο στρατός αντιμετωπίζει συνεχείς δυσκολίες στην εξεύρεση νέων στρατευσίμων στη χώρα.

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Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη έρευνας για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν χθες στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, με αφορμή τη στρατολόγηση ενός νεαρού άνδρα από στρατιωτικούς. Η διαδικασία της επιστράτευσης εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και κοινωνικές εντάσεις στη χώρα.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα γνωστοποίησε ότι ξεκίνησαν δύο προκαταρκτικές ποινικές έρευνες σχετικά με το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκησαν μέλη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αστυνομικοί και περίπου 200 πολίτες. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

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🇺🇦 Chaos in Lviv: Crowd reportedly turns on Ukrainian recruitment officers.



Footage shows locals rushing in after officers allegedly grabbed and beat a 20-year-old man.



The confrontation escalated fast, ending with a military recruitment vehicle flipped over.



Source: DD… pic.twitter.com/h0VdeaqBCG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 8, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν δεκάδες άτομα να περικυκλώνουν ένα υπηρεσιακό όχημα, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ντροπή» και εκτοξεύοντας ύβρεις. Στη συνέχεια, το πλήθος έσπασε το παρμπρίζ του οχήματος, το ανέτρεψε και ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο στρατολόγησης, τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν επιστρατεύτηκε ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο στον δρόμο και διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει τους κανονισμούς που αφορούν την υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Facebook, ομάδα ατόμων περικύκλωσε το υπηρεσιακό όχημα των στρατιωτικών, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, προκάλεσε σοβαρές φθορές και τελικά το ανέτρεψε.

Από την πλευρά της, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά υπόθεση επίθεσης σε αστυνομικό, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, έχει αναγνωρίσει τον δράστη. Για τα γεγονότα τοποθετήθηκε και ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρίι Σαντόβι, ο οποίος χαρακτήρισε όσα συνέβησαν «αποτροπιαστικά». Όπως ανέφερε, η παρεμπόδιση του στρατού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και η αυτοδικία αποτελούν απαράδεκτες πρακτικές.

Riots have erupted in Lviv over the forced mobilization of young men for Zelensky's meat grinder. End the war. pic.twitter.com/cbHEScSVLg — Ian Miles Cheong (@ianmiles) July 8, 2026

Η υποχρεωτική στρατολόγηση των νεαρών ανδρών παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στην Ουκρανία και αρκετές φορές συνοδεύεται από βίαια περιστατικά, καθώς ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση νέων στρατευσίμων, τεσσεράμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

Πολλοί άνδρες αποφεύγουν να κυκλοφορούν στα κέντρα των πόλεων, φοβούμενοι ότι μπορεί να στρατολογηθούν με τη βία, ενώ άλλοι επιχειρούν να εγκαταλείψουν παράνομα τη χώρα για να αποφύγουν την επιστράτευση.

Με πληροφορίες από Kyiv Post