Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην Ουκρανία, όταν αγρότης απαθανατίστηκε να μεταφέρει με το τρακτέρ του ένα ρωσικό drone Shahed που είχε καταρριφθεί και πέσει σε χωράφι. Οι ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα του βίντεο, διευκρινίζοντας ότι η πολεμική κεφαλή του drone είχε προηγουμένως εξουδετερωθεί με ασφάλεια.
Αγρότης μεταφέρει με το τρακτέρ του καταρριφθέν ρωσικό drone
Την ίδια ώρα, η πολεμική πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη. Το τελευταίο 24ωρο, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα πρωτοφανές κύμα 1.038 επιθέσεων, βάζοντας στο στόχαστρο 49 οικισμούς στην ευρύτερη περιφέρεια της Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των τοπικών αρχών, από τα σφοδρά πλήγματα έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ άλλοι 12 τραυματίστηκαν.
Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 21 αεροπορικές επιδρομές εναντίον διαφόρων κοινοτήτων.
Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επίσης 714 drones διαφόρων τύπων, κυρίως FPV, πλήττοντας την πόλη της Ζαπορίζια και δεκάδες άλλους οικισμούς στην περιοχή.
Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν 153 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οχήματα μετά τα ρωσικά πλήγματα.