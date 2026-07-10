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Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην Ουκρανία, όταν αγρότης απαθανατίστηκε να μεταφέρει με το τρακτέρ του ένα ρωσικό drone Shahed που είχε καταρριφθεί και πέσει σε χωράφι. Οι ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα του βίντεο, διευκρινίζοντας ότι η πολεμική κεφαλή του drone είχε προηγουμένως εξουδετερωθεί με ασφάλεια.

Αγρότης μεταφέρει με το τρακτέρ του καταρριφθέν ρωσικό drone

Την ίδια ώρα, η πολεμική πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη. Το τελευταίο 24ωρο, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα πρωτοφανές κύμα 1.038 επιθέσεων, βάζοντας στο στόχαστρο 49 οικισμούς στην ευρύτερη περιφέρεια της Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των τοπικών αρχών, από τα σφοδρά πλήγματα έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ άλλοι 12 τραυματίστηκαν.

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LOOK AT THIS! In Ukraine, a villager was transporting a downed Russian Shahed drone on a tractor



Ukraine's National Police bomb disposal experts confirmed the authenticity of the footage, stating that the warhead of the drone, which had fallen into a field, had been safely… pic.twitter.com/XzRKCcHqkz — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 21 αεροπορικές επιδρομές εναντίον διαφόρων κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επίσης 714 drones διαφόρων τύπων, κυρίως FPV, πλήττοντας την πόλη της Ζαπορίζια και δεκάδες άλλους οικισμούς στην περιοχή.

Ukrainian farmer casually tractors away a downed Russian Geran-2 drone like it’s scrap metal. pic.twitter.com/kotBPJOX5S — Vitamvivere (@Vitamvivere) July 10, 2026

Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν 153 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οχήματα μετά τα ρωσικά πλήγματα.