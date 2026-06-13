Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα συγκινητικό βίντεο από την Τουρκία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που ένα μικρό πουλί στάθηκε μπροστά σε ένα τρακτέρ προκειμένου να προστατεύσει τη φωλιά και τα αυγά του.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην περιοχή των Αδάνων, όταν ένας αγρότης όργωνε το χωράφι του. Ξαφνικά, ένα πουλί που είχε φωλιάσει στο έδαφος άρχισε να πετά χαμηλά μπροστά από το τρακτέρ, αρνούμενο να απομακρυνθεί από το σημείο όπου βρίσκονταν τα αυγά του.

Advertisement

Advertisement

Ο αγρότης αντιλήφθηκε ότι το πτηνό προσπαθούσε να προστατεύσει τη φωλιά του και σταμάτησε το όχημα για να ελέγξει το σημείο. Τότε εντόπισε τα αυγά που ήταν καλά κρυμμένα στο χώμα και αποφάσισε να αφήσει ανέπαφη την περιοχή, ώστε το πουλί να συνεχίσει με ασφάλεια την επώασή τους.

Σύμφωνα με αναφορές που συνοδεύουν το βίντεο, το πτηνό ανήκει πιθανότατα στο είδος του χαλικοκυλιστή (Collared Pratincole), ενός μεταναστευτικού πουλιού που συνηθίζει να φωλιάζει στο έδαφος, γεγονός που καθιστά τις φωλιές του ιδιαίτερα ευάλωτες σε αγροτικές εργασίες.

Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ένα εντυπωσιακό παράδειγμα μητρικού ενστίκτου και να επαινούν την αντίδραση του αγρότη, ο οποίος επέλεξε να προστατεύσει τη φωλιά αντί να συνεχίσει την εργασία του.