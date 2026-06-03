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Με μία σοβαρή περιπέτεια υγείας ήρθε αντιμέτωπος ένας 64χρονος αγρότης από την Καλαμπάκα, ο οποίος δέχτηκε τσίμπημα από οχιά χωρίς αρχικά να το διαπιστώσει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τριήμερη νοσηλεία στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Τρικάλων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 64χρονος ήταν στο σπίτι του όταν έβαλε το χέρι μέσα στην εργαλειοθήκη και αισθάνθηκε έντονο πόνο, θεωρώντας αρχικά ότι τραυματίστηκε από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο που βρισκόταν στο εσωτερικό.

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Λίγη ώρα αργότερα επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας και με την επιστροφή του στο σπίτι η κατάσταση της υγείας του άρχισε να επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα να αισθάνεται όλο και πιο έντονη αδιαθεσία.

Ο 64χρονος μετέβη εκ νέου στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και τότε οι γιατροί αφού αξιολόγησαν τα συμπτώματα, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τσίμπημα οχιάς. Για αυτόν τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Εκεί νοσηλεύτηκε για τρεις μέρες, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει τελικά ανησυχία και τον 64χρονο να παίρνει εξιτήριο. Στο μεταξύ, η οχιά παρέμενε εντός της εργαλειοθήκης και ο λόγος για τον οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί επιβεβαιώθηκε.

Πηγή: stagonnews.gr