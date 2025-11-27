Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος χρέους εάν η ΕΕ προχωρήσει με τα σχέδιά της να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηρίξει δάνεια ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, προειδοποίησε ο κύριος θεματοφύλακας των περιουσιακών στοιχείων στις Βρυξέλλες σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σε επιστολή που είδε η Financial Times, η κεντρική αποθετήρια αξιών Euroclear, η οποία διακρατεί περίπου 185 δισ. ευρώ από τα συνολικά 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην ΕΕ, προειδοποίησε ότι το σχέδιο δανειοδότησης για την Ουκρανία θα εκληφθεί ως «κατάσχεση» εκτός της ΕΕ και θα τρομάξει τους επενδυτές σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές και αύξηση του κόστους δανεισμού για όλα τα κράτη μέλη.

Το δημοσίευμα έρχεται μόλις λίγες ώρες έπειτα από τις δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης αυτών των κεφαλαίων και ενημέρωσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα νομικό κείμενο». Παράλληλα η πρόεδρος της Κομισιόν διαβεβαίωσε ότι για οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη στήριξη της Ουκρανίας «δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι FT, η διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, Valérie Urbain, προειδοποιεί στην επιστολή της προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική κοινότητα και ιδίως οι κεντρικές τράπεζες και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, είναι πιθανό να εκλάβει το σχέδιο ως παραβίαση της ασυλίας των κρατικών αποθεματικών. Αυτό, όπως σημειώνεται, θα υπονομεύσει το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη και θα οδηγήσει σε διαρκή αύξηση των περιθωρίων στα ευρωπαϊκά ομόλογα, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων.

Η Euroclear υπογραμμίζει, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ότι το σχέδιο θα μπορούσε να θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κατάσχεση, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει αντίποινα ή να οδηγήσει σε νομικές προσφυγές κατά της ίδιας της εταιρείας. Για τον λόγο αυτόν, ζητεί από τα κράτη μέλη πλήρεις, άνευ όρων εγγυήσεις για την κάλυψη των κινδύνων που μπορεί να ανακύψουν, είτε πρόκειται για νομικές, είτε για ρευστότητας, είτε για γεωπολιτικές επιπτώσεις.

Το αίτημα αυτό αντανακλά επίσης τις ανησυχίες του Βελγίου, όπου εδρεύει η Euroclear. Άλλωστε ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ επιμένει ότι η χώρα του δεν μπορεί να επωμιστεί μόνη της τις συνέπειες μιας τόσο περίπλοκης και πρωτοφανούς ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας.

Στο μεταξύ, η νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μέσω επενδυτικών ταμείων υπό αμερικανική ηγεσία, ωθεί την ΕΕ να επιταχύνει τις δικές της αποφάσεις ώστε να μην αφήσει το στρατηγικό πεδίο αποκλειστικά στην Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι η νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, η οποία αρχικά πρότεινε τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για επενδυτικά κεφάλαια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Ουκρανία και τη Ρωσία, έχει αυξήσει την πίεση στην Ένωση να λάβει απόφαση σχετικά με την πρόταση δανείου.

Μπορεί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δήλωσε την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα νομικό κείμενο» αλλά το σχέδιο παραμένει αμφιλεγόμενο και ότι πολλές από τις τεχνικές λεπτομέρειες του μηχανισμού δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, γεγονός που καθιστά το επόμενο διάστημα κρίσιμο για την κατάληξη σε συμφωνία. Η πολιτική διάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη από το γεγονός ότι η απόφαση για το δάνειο απαιτεί ομοφωνία. Στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου οι ηγέτες δεν κατέληξαν σε συμφωνία, κάτι που ενέτεινε την πίεση ενόψει της κρίσιμης συνάντησης της 18ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.