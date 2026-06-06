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Δύο αξιωματικοί και ένας στρατιώτης του στρατού του Λιβάνου σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ισραηλινό πλήγμα σε στρατιωτικό όχημα στον δρόμο Καρνταλί- Ναμπατιέ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

Αργότερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν ότι στόχευσαν το όχημα επειδή θεωρήθηκε ότι υπήρχε απειλή προς τα ισραηλινά στρατεύματα και είχαν ενδείξεις ότι η Χεζμπολάχ ετοιμαζόταν να ανοίξει πυρ κατά ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή. Η αρχική έρευνα έδειξε πως στο όχημα ήταν δύο αξιωματικοί και ένας στρατιώτης του στρατού του Λιβάνου και το περιστατικό ήταν υπό διερεύνηση.

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Ο στρατός του Λιβάνου σε μεγάλο βαθμό έχει μείνει έξω από τις εχθροπραξίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ και δεν έχει εμπλακεί στις συγκρούσεις.

Με πληροφορίες από Reuters