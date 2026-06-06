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Το Ιράν εκτόξευσε επτά πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι έξι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (…) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, Central Command), προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

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Kuwaiti air defense systems are intercepting incoming missiles and drones, while warning sirens are sounding in Bahrain, with both nations urging citizens to follow official safety instructions and remain calm https://t.co/C6vxrBEyeY ⤵︎ pic.twitter.com/ceAdMeNdtU — Anadolu English (@anadoluagency) June 6, 2026

Σε ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους», στο πλαίσιο των αντιποίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βομβάρδισε χθες Παρασκευή, «σε νόμιμη άμυνα» εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέρριψε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, απειλούσαν την πολιτικά ναυτιλία στην περιοχή του Κόλπου.

Αμερικανικές δυνάμεις «κατέρριψαν τέσσερα drones (…) που είχαν εξαπολυθεί προς την κατεύθυνση του στενού του Ορμούζ» διότι «ήγειραν άμεση απειλή για την κίνηση των πλοίων στην περιοχή», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

According to U.S. Central Command (CENTCOM), Iran launched a total of seven ballistic missiles against Bahrain and Kuwait earlier in retaliation for the shoot down of four one-way attack drones today over the Strait of Hormuz and U.S. strikes against Iranian coastal surveillance… pic.twitter.com/cRwhl6A153 — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν «έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στην Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ για να αμυνθούν έναντι περαιτέρω επιθέσεων», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω X.

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«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να ανταποδώσουν, στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίθεση του Ιράν», πρόσθεσε η CENTCOM.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εφαρμόζεται από τις δυο χώρες, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν στις αρχές της εβδομάδας πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, σε ανταπόδοση κατά την Ουάσιγκτον για ιρανικές επιθέσεις.

Και το βράδυ της Τρίτης αναφέρθηκαν πλήγματα στο νησί Κεσμ από τον αμερικανικό στρατό. Η Τεχεράνη ανέφερε πως νωρίτερα χθες εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν. Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.

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«Πολλοί στρατιωτικοί» του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν στον δρόμο Ναμπατίγε- αλ Χαλντίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο λιβανικός στρατός.

«Πολλοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός» σκοτώθηκαν “σε βάναυση ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο ένα από τα οχήματα (του λιβανικού στρατού) στον δρόμο που συνδέει την αλ Χαλντίγια με τη Ναμπατίγε”, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP- Reuters

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