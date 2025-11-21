Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 17 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Tα σημεία του αμερικανικού σχεδίου για εκεχειρία και τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία διέρρευσαν μέσω του δικτύου Nexta (με έδρα τη Λευκορωσία), το οποίο επικαλείται τον Ουκρανό βουλευτή Ολέξι Χοντσαρένκο.

Αμερικανικό σχέδιο επικαλείται και το διεθνές πρακτορείο Associated Press, με τα ίδια σημεία ουσιαστικά…

Σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, το σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή. Η συμφωνία αγγίζει τόσο εδαφικά όσο και στρατιωτικά θέματα, ενώ εισάγει οικονομικά μέτρα, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί πιέζουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι “το σχέδιο για την Ουκρανία που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικότητες της σημερινής κατάστασης”, ενώ άλλος αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπε νωρίτερα ότι το σχέδιο προέκυψε έπειτα από συζητήσεις με τον Ρουστέμ Ουμέροφ (πρώην υπουργό Αμυνας και αξιωματούχο της κυβέρνησης Ζελένσκι) “που συμφώνησε με το μεγαλύτερο μέρος αφού επέφερε ο ίδιος αλλαγές σε αυτό”.

Συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κρίση στην Ουκρανία στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη – Ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βασίλι Νεμπένζια, εξέρχεται από την αίθουσα μετά τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έλαβε το σχέδιο ενός νέου σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 20 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εργαστεί σκληρά για τις ειρηνευτικές προτάσεις και δεν θα εγκαταλείψει τη διπλωματία

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα εργαστεί σκληρά για να υλοποιηθούν οι ειρηνευτικές προτάσεις των ΗΠΑ και δεσμεύτηκε ότι δεν θα κάνει τίποτα που θα διαταράξει τις διπλωματικές προσπάθειες.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι εγκαταλείπουμε τη διπλωματία. Αυτό είναι σημαντικό», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του τηλεοπτική ομιλία, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία δεν θα εκδώσει «απερίσκεπτες» ανακοινώσεις.

«Το νούμερο ένα καθήκον για όλους είναι μια εποικοδομητική διπλωματική διαδικασία με την Αμερική και όλους τους εταίρους μας. Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε σταθερή υποστήριξη για τον στρατό μας και όλες τις προγραμματισμένες αμυντικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις μας».

⚡️ Ukrainian MP Honcharenko claims this is the actual U.S. peace plan for Ukraine



A quick breakdown of the 28 points 🇺🇦📝:



1. Ukraine

Permanently outside NATO — written into the Constitution.

Limited armed forces, no nuclear status.

U.S. security guarantees — but conditional.… https://t.co/y4oT6wV7km pic.twitter.com/SdLZJmCSv5 — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Εδαφικά Ζητήματα

Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά εδάφη.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς, χωρίς αλλαγή των συνόρων.

Δημιουργούνται αποστρατικοποιημένες ζώνες υπό ρωσικό έλεγχο.

Στρατιωτικές Ρυθμίσεις

Το ΝΑΤΟ δε θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας ΗΠΑ–ΝΑΤΟ–Ρωσίας με ειδική ομάδα εργασίας.

Η Ρωσία δεσμεύεται νομικά για πολιτική μη επίθεσης προς Ουκρανία και Ευρώπη.

Οικονομική Στήριξη και Ανάπτυξη

Πακέτο $200 δισεκατομμυρίων για ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με $100 δισ. από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και ισόποση συνεισφορά από ΗΠΑ και ΕΕ.

Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης για υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια θα εποπτεύεται από την IAEA, με διαμοιρασμό ηλεκτρικής ενέργειας 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ρωσία

Σταδιακή άρση κυρώσεων και επιστροφή στην G8.

Μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία με ΗΠΑ.

Εφαρμογή και εποπτεία

Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική και θα εποπτεύεται από το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Προβλέπεται άμεση εκεχειρία με υποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων στις συμφωνημένες θέσεις.

Τι κερδίζει – τι χάνει κάθε πλευρά

Η Ουκρανία…

Χάνει: Κριμαία, Ντονμπάς, περιορισμένη στρατιωτική ισχύ, απουσία από ΝΑΤΟ.

Κερδίζει: Μεγάλη χρηματοδότηση για ανασυγκρότηση, ενεργειακή ασφάλεια, διεθνή στήριξη, επιστροφή κρατουμένων και απαγωγμένων παιδιών, πλήρης αμνηστία, εκλογές εντός 100 ημερών.

Η Ρωσία…

Χάνει: Κάποια παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Κερδίζει: Νομιμοποίηση εδαφών, άρση κυρώσεων, επιστροφή στη διεθνή σκηνή, νομική δέσμευση για μη επίθεση.

