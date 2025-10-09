Σοκαριστικές λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία της 32χρονης Ρεμπέκα Κάμπελ στο σπίτι της λίγο έξω από το Λίβερπουλ με δράστη τον 34χρονο ερωμένο της, Μάικλ Ορμάντι, κατατέθηκαν στο δικαστήριο που εκδικάζει το έγκλημα.

Η Κάμπελ κατέρρευσε έξω από το σπίτι της με την τελευταία αγωνιώδη φράση της προς όσους έφτασαν πρώτοι στο σημείο τον περασμένο Απρίλιο να είναι «θα πεθάνω;».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Ορμάντι μαχαίρωσε την 32χρονη σύντροφό του 18 φορές λίγες ώρες αφού ο ίδιος είχε κάνει σεξ με άλλη γυναίκα.

Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, λίγες ώρες πριν από τη βίαιη δολοφονία, ο Ορμάντι έστειλε μήνυμα σε γυναίκα που είχε γνωρίσει προηγουμένως σε παμπ και την προσκάλεσε σε ένα ξενοδοχείο, όπου ήπιαν κοκτέιλ και έκαναν σεξ.

«Κοιμηθήκαμε μαζί και κάναμε σεξ. Είπε ότι θα πήγαινε να δει τα παιδιά του στη μητέρα του. Έφυγα, πήγα σπίτι και μετά πήγα στη δουλειά», είπε η γυναίκα αυτή στο δικαστήριο. Όπως πρόσθεσε, ο 34χρονος της έστειλε μήνυμα ότι έπρεπε να πάει να «τακτοποιήσει κάτι» χωρίς να πει κάτι περισσότερο γι’ αυτό .

Η γυναίκα είπε ότι «αρρώστησε» όταν είδε τις ειδήσεις για τη δολοφονία της Κάμπελ, συνειδητοποιώντας ότι ήταν η ίδια γυναίκα της οποίας τη φωτογραφία της είχε δείξει νωρίτερα ο Ορμάντι.

Η νεκροψία αποκάλυψε ότι η 32χρονη είχε μαχαιρωθεί 18 φορές ενώ ως μοιραίο χτύπημα διαπιστώθηκε μια μαχαιριά στο στήθος.

Τι υποστήριξε ο δράστης

Από την πλευρά του ο 34χρονος υποστήριξε ότι ήταν η 32χρονη που του επιτέθηκε με το μαχαίρι όταν μπήκε το σπίτι της. «Μου φώναξε “έχω μαχαίρι” όταν μπήκα στο σπίτι» είπε ο 34χρονος ισχυριζόμενος ότι αν και κατάφερε να την αφοπλίσει εκείνη παρέμεινε από πάνω του και «του επιτέθηκε» με τον ίδιο να αντιδρά χτυπώντας την «σε αυτοάμυνα» πριν την σπρώξει στον καναπέ.

Ο Ορμάντι είπε, επίσης, ότι «αυτό δεν θα είχε συμβεί αν οι αρχές είχαν κάνει τη δουλειά τους την περασμένη εβδομάδα» αναφερόμενος σε διαμάχη μεταξύ του ζευγαριού, που ήταν μαζί για περίπου τέσσερις μήνες, στις 12 Απριλίου. Σε εκείνον τον καβγά, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η Κάμπελ του πέταξε ένα παπούτσι σε παμπ με τον ίδιο – αργότερα την ίδια νύχτα – να τη χτυπά στο πρόσωπο.